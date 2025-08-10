Capa Jornal Amazônia
LaLiga encaminha 1º jogo fora da Espanha e federação discute Barcelona x Villarreal nos EUA

Estadão Conteúdo

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) definirá nesta segunda-feira, em reunião do seu Conselho de Administração, se apresentará à Uefa, órgão máximo do futebol europeu, o pedido para realizar a primeira partida do Campeonato Espanhol fora do país.

Caso a solicitação da LaLiga, que organiza a competição, seja aprovada por todas as partes envolvidas, Barcelona e Villarreal jogarão pela 17ª rodada da competição, em 20 de dezembro, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

Desde que a Fifa se mostrou inclinada a permitir jogos de ligas domésticas em outros países, em 2024, o presidente da LaLiga, Javier Tebas, luta para realizar um antigo desejo de levar uma partida do campeonato nacional para fora da Espanha em sua cruzada para internacionalizar a competição e, consequentemente, atrair mais investimentos externos.

A aprovação da federação espanhola, que sempre viu a medida com desconfiança, é o primeiro passo para que se inicie os procedimentos para a realização da partida. Também serão necessárias autorizações da Uefa, da Concacaf e da US Soccer, a federação americana, com cada etapa sendo comunicada à Fifa, além da concordância dos clubes envolvidos.

Segundo o regulamento de partidas internacionais da Fifa, a autorização da Confederação deverá ser concedida, no máximo, 21 dias antes do jogo em questão, ou seja, até 30 de novembro neste caso.

De acordo com o diário espanhol Marca, a proposta ainda encontra resistência do sindicato de jogadores da Espanha, preocupado com o desgaste dos atletas do Barcelona em uma viagem da Europa para os Estados Unidos na última rodada do ano para, duas semanas depois, disputar a Supercopa da Espanha na Arábia Saudita.

