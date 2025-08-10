LaLiga encaminha 1º jogo fora da Espanha e federação discute Barcelona x Villarreal nos EUA Estadão Conteúdo 10.08.25 15h02 A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) definirá nesta segunda-feira, em reunião do seu Conselho de Administração, se apresentará à Uefa, órgão máximo do futebol europeu, o pedido para realizar a primeira partida do Campeonato Espanhol fora do país. Caso a solicitação da LaLiga, que organiza a competição, seja aprovada por todas as partes envolvidas, Barcelona e Villarreal jogarão pela 17ª rodada da competição, em 20 de dezembro, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. Desde que a Fifa se mostrou inclinada a permitir jogos de ligas domésticas em outros países, em 2024, o presidente da LaLiga, Javier Tebas, luta para realizar um antigo desejo de levar uma partida do campeonato nacional para fora da Espanha em sua cruzada para internacionalizar a competição e, consequentemente, atrair mais investimentos externos. A aprovação da federação espanhola, que sempre viu a medida com desconfiança, é o primeiro passo para que se inicie os procedimentos para a realização da partida. Também serão necessárias autorizações da Uefa, da Concacaf e da US Soccer, a federação americana, com cada etapa sendo comunicada à Fifa, além da concordância dos clubes envolvidos. Segundo o regulamento de partidas internacionais da Fifa, a autorização da Confederação deverá ser concedida, no máximo, 21 dias antes do jogo em questão, ou seja, até 30 de novembro neste caso. De acordo com o diário espanhol Marca, a proposta ainda encontra resistência do sindicato de jogadores da Espanha, preocupado com o desgaste dos atletas do Barcelona em uma viagem da Europa para os Estados Unidos na última rodada do ano para, duas semanas depois, disputar a Supercopa da Espanha na Arábia Saudita. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Espanhol Barcelona Villarreal Estados Unidos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. 10.08.25 9h30 SÉRIE D Tuna enfrenta o Maranhão neste domingo para tentar fazer história Time cruzmaltino precisa de quatro gols de diferença para se classificar na competição 10.08.25 9h00 Futebol De pai para filho: técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 Carlos Ferreira Futebol brasileiro tem “faroeste” nas categorias de base 10.08.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 10.08.25 7h00 Futebol Em meio aos jogos da Série B, técnico e auxiliar do Paysandu estreitam laços no Dia dos Pais A relação profissional começou em 2024, quando Claudinei trocou a Chapecoense pelo Guarani e hoje se consolida no comando técnico do Papão da Amazônia 10.08.25 8h00 DIA DOS PAIS Canoagem une pai e filho em aventuras pelos rios do Pará De Belém ao Araguaia, passando por Santarém e ilhas amazônicas, pai e filho compartilham travessias que moldaram uma parceria dentro e fora da água 10.08.25 7h07 SÉRIE D Tuna enfrenta o Maranhão neste domingo para tentar fazer história Time cruzmaltino precisa de quatro gols de diferença para se classificar na competição 10.08.25 9h00