Kompany detona árbitro em queda do Bayern contra o PSG: 'Regras devem ser aplicadas igualmente' Estadão Conteúdo 06.05.26 20h11 Vincent Kompany estava revoltado após a queda do Bayern de Munique na semifinal da Champions League diante do Paris Saint-Germain, com empate por 1 a 1 na Alemanha. Na visão do treinador, o árbitro português João Pinheiro cometeu erros decisivos ainda na primeira etapa que poderiam mudar a rota da partida. As broncas de Kompany vieram em lances no qual o árbitro "ignorou" o óbvio. Primeiro, deixou de expulsar o compatriota Nuno Mendes após toque de mão que resultaria seu segundo amarelo na partida. Ele anotou uma falta de Laimer que não houve no lance. Logo depois, a zaga afasta mal e a bola bate no braço aberto de outro português, João Neves, na área, e o pênalti acabou ignorado. "Eu não gosto de falar sobre árbitros, mas esta noite todo mundo viu", iniciou seu descontentamento Kompany. "Estou orgulhoso dos meus jogadores, que lutaram por cada bola, cada duelo, cada momento. Mas o futebol neste nível é decidido por detalhes e esta noite os detalhes foram contra nós", continuou, na bronca com o homem do apito. "Para mim, é muito difícil entender como isso não é um segundo cartão amarelo. Todo mundo no estádio esperava que o árbitro tomasse essa decisão. Se as regras são as regras, então elas devem ser aplicadas igualmente", disparou, revoltado com a "invenção" de falta de Laimer para evitar a expulsão. Para piorar, João Pinheiro não anotou o pênalti quando a bola afastada pela zaga bateu no braço aberto de João Neves - optou apenas pelo lateral. A indignação alemã foi grande pois na França, há uma semana, por muito menos, o PSG teve um pênalti após o cruzamento de Dembélé bater na perna de Davies e depois em seu braço. "A bola claramente acerta a mão. Em jogos como este, uma decisão muda tudo e o Bayern merecia aquele pênalti", disparou. Questionado se seu time foi "roubado", ele mediu as palavras antes de responder. "Vou escolher minhas palavras com cuidado. Mas acho que meus jogadores vão sair deste estádio se sentindo frustrados. Muito frustrados. Porque eles deram tudo e não tiveram justiça nos momentos decisivos." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Bayern de Munique Vincent Kompany árbitro bronca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia e Paysandu duelam em Marabá por vaga na final da Copa Norte Jogo único no Zinho Oliveira coloca frente a frente rivais paraenses com histórico recente de semifinais decisivas 06.05.26 8h00 futebol Condé fala sobre impacto das ausências de Bueno e Taliari e projeta duelo do Remo contra o Palmeiras Leão Azul recebe o Verdão no domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão 06.05.26 10h58 Futebol Paysandu atropela o Águia em Marabá e vai à final da Copa Norte Bicolores fazem 5 a 1, vão em busca do bicampeonato da Copa Norte e, consequentemente, do hexa da Copa Verde. 06.05.26 20h57 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48