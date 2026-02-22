Knicks reagem, superam desvantagem de 18 pontos no 4º quarto e vencem os Rockets

O New York Knicks demonstrou um incrível poder de reação ao superar uma desvantagem de 18 pontos no último quarto para vencer o Houston Rockets por 108 a 106 na noite de sábado no Madison Square Garden. Foi a reabilitação dos Knicks após uma derrota decepcionante para o Detroit Pistons, líder da Conferência Leste, também casa.

Nem mesmo os 30 pontos de Kevin Durant e 21 de Jabari Smith Jr. Foram suficiente para o Houston Rockets amargar a derrota após cinco vitórias consecutivas. Karl-Anthony Towns foi o cestinha dos Knicks com 25 pontos.

Os anfitriões chegaram a liderar o placar por 13 pontos no primeiro tempo, mas viram o adversário abrir 92 a 75 na primeira cesta do último quarto. Os Knicks, então, iniciaram sua reação com uma sequência de 8 pontos seguidos. O Houston errou oito arremessos consecutivos e perdeu a posse de bola duas vezes e viu sua vantagem reduzir para 2 pontos (99 a 97) a pouco mais de 3 minutos para o fim do jogo.

Um arremesso de Bruson empatou o jogo em 103 a 103 faltando apenas 1 minuto e 26 segundos. Durant teve a chance de dar a vitória aos Rockets no estouro do cronômetro, mas errou um arremesso de 3 potnos.

SUNS VENCEM ORLANDO MAGIC NA SEGUNDA PRORROGAÇÃO Com uma cesta de 3 pontos de Jalen Green no final da segunda prorrogação, o Phoenix Suns venceu por 113 a 110 o Orlando Magic neste sábado. A 1,1 segundo do fim, Jalen Carter havia empatado para o Orlando com uma cesta de três pontos.

Até o arremesso decisivo, Green enfrentou dificuldades no jogo. Ele havia convertido apenas 6 de 26 arremessos de quadra e 2 de 6 lances livres. O lance que definiu a partida foi apenas seu segundo acerto em 11 tentativas de três pontos.

Grayson Allen liderou o Phoenix com 27 pontos após perder quatro jogos devido a uma entorse no tornozelo direito e foi o responsável por todos os sete pontos dos Suns na primeira prorrogação. Desmond Bane marcou 34 pontos para o Orlando, mas deixou o jogo por faltas no primeiro minuto da prorrogação. O Magic havia vencido quatro dos últimos cinco jogos na liga.

Os Suns jogaram sem Devin Booker, que ficará afastado por pelo menos uma semana devido a uma distensão no quadril. Ele jogou apenas sete minutos antes de sair de quadra.

Confira os resultados de sábado: New Orleans Pelicans 126 x 111 Philadelphia 76ers Chicago Bulls 110 x 126 Detroit Pistons Miami Heat 136 x 122 Memphis Grizzlies San Antonio Spurs 139 x 122 Sacramento Kings New York Knicks 108 x 106 Houston Rockets

Acompanhe os jogos de domingo: Oklahoma City Thunder x Cleveland Cavaliers Atlanta Hawks x Brooklyn Nets Golden State Warrior x Denver Nuggets Milwaukee Bucks x Toronto Raptors Indiana Pacers x Dallas Mavericks Washington Wizards x Charlotte Hornets Los Angeles Lakers x Boston Celtics Minnesota Timberwolves x Philadelphia 76ers Chicago Bulls x New York Knicks Phoenix Suns x Portland Trail Blazers Los Angeles Clippers x Orlando Magic