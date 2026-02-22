Knicks reagem, superam desvantagem de 18 pontos no 4º quarto e vencem os Rockets Estadão Conteúdo 22.02.26 9h03 O New York Knicks demonstrou um incrível poder de reação ao superar uma desvantagem de 18 pontos no último quarto para vencer o Houston Rockets por 108 a 106 na noite de sábado no Madison Square Garden. Foi a reabilitação dos Knicks após uma derrota decepcionante para o Detroit Pistons, líder da Conferência Leste, também casa. Nem mesmo os 30 pontos de Kevin Durant e 21 de Jabari Smith Jr. Foram suficiente para o Houston Rockets amargar a derrota após cinco vitórias consecutivas. Karl-Anthony Towns foi o cestinha dos Knicks com 25 pontos. Os anfitriões chegaram a liderar o placar por 13 pontos no primeiro tempo, mas viram o adversário abrir 92 a 75 na primeira cesta do último quarto. Os Knicks, então, iniciaram sua reação com uma sequência de 8 pontos seguidos. O Houston errou oito arremessos consecutivos e perdeu a posse de bola duas vezes e viu sua vantagem reduzir para 2 pontos (99 a 97) a pouco mais de 3 minutos para o fim do jogo. Um arremesso de Bruson empatou o jogo em 103 a 103 faltando apenas 1 minuto e 26 segundos. Durant teve a chance de dar a vitória aos Rockets no estouro do cronômetro, mas errou um arremesso de 3 potnos. SUNS VENCEM ORLANDO MAGIC NA SEGUNDA PRORROGAÇÃO Com uma cesta de 3 pontos de Jalen Green no final da segunda prorrogação, o Phoenix Suns venceu por 113 a 110 o Orlando Magic neste sábado. A 1,1 segundo do fim, Jalen Carter havia empatado para o Orlando com uma cesta de três pontos. Até o arremesso decisivo, Green enfrentou dificuldades no jogo. Ele havia convertido apenas 6 de 26 arremessos de quadra e 2 de 6 lances livres. O lance que definiu a partida foi apenas seu segundo acerto em 11 tentativas de três pontos. Grayson Allen liderou o Phoenix com 27 pontos após perder quatro jogos devido a uma entorse no tornozelo direito e foi o responsável por todos os sete pontos dos Suns na primeira prorrogação. Desmond Bane marcou 34 pontos para o Orlando, mas deixou o jogo por faltas no primeiro minuto da prorrogação. O Magic havia vencido quatro dos últimos cinco jogos na liga. Os Suns jogaram sem Devin Booker, que ficará afastado por pelo menos uma semana devido a uma distensão no quadril. Ele jogou apenas sete minutos antes de sair de quadra. Confira os resultados de sábado: New Orleans Pelicans 126 x 111 Philadelphia 76ers Chicago Bulls 110 x 126 Detroit Pistons Miami Heat 136 x 122 Memphis Grizzlies San Antonio Spurs 139 x 122 Sacramento Kings New York Knicks 108 x 106 Houston Rockets Acompanhe os jogos de domingo: Oklahoma City Thunder x Cleveland Cavaliers Atlanta Hawks x Brooklyn Nets Golden State Warrior x Denver Nuggets Milwaukee Bucks x Toronto Raptors Indiana Pacers x Dallas Mavericks Washington Wizards x Charlotte Hornets Los Angeles Lakers x Boston Celtics Minnesota Timberwolves x Philadelphia 76ers Chicago Bulls x New York Knicks Phoenix Suns x Portland Trail Blazers Los Angeles Clippers x Orlando Magic Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave NBA New York Knicks Houston Rockets Phoenix Suns Orlando Magic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTE PARALÍMPICO All Star Rodas: esporte, dedicação, superação e um local de inclusão na Região Norte Clube All Star Rodas foi fundado em 1999 e tornou-se referência no esporte paralímpico brasileiro e inclusão social na Região Norte 22.02.26 8h00 Futebol Embalado por goleada, Paysandu recebe o Castanhal em busca de uma vaga na final do Parazão Confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal. 22.02.26 7h00 Futebol Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. 21.02.26 17h23 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas 21.02.26 23h27 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 Futebol Embalado por goleada, Paysandu recebe o Castanhal em busca de uma vaga na final do Parazão Confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal. 22.02.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 22.02.26 7h00