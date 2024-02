Kleber Bambam diz ter vivido drama em preparação para luta contra Popó: 'Foi surreal'

Kleber Bambam revelou ter se lesionado durante a preparação para a luta contra o tetracampeão mundial de boxe Acelino “Popó” Freitas. Durante entrevista ao Ge nesta terça-feira (20), o ex-BBB contou ter machucado o tríceps duas vezes enquanto treinava para o combate do Fight Music Show 4. Apesar do contratempo físico, o influenciador confirmou sua participação no ringue.

“Machuquei meu braço e passei uma semana chorando, falando: ‘Deus, você não pode fazer isso comigo não’. Foi surreal. Eu rompi quase inteiro o meu tríceps, porque eu bato muito forte. Paralelo a ter técnica ou não, eu bato muito forte. Não era para ter machucado o braço. Aí eu pedi pra Deus. Não é pela luta, é pela história que eu tive, é por tudo que aconteceu aqui”, disse o influenciador.

Os lutadores participaram da pesagem oficial nesta sexta-feira (23), em evento pela Vibra São Paulo. A diferença registrada entre os adversários foi de 6,1kg. O primeiro a subir na balança foi Popó, que registrou 83,9kg. Em seguida, Bambam pesou 90,2kg, ainda com camisa e gorro. Após tirar os acessórios, o campeão do BBB 1 chegou aos 90kg, dentro do limite combinado para a luta.

Informações do FMS 4

O Fight Music Show terá início às 20h30 (horário de Brasília) na Arena Vibra São Paulo, em São Paulo. Além da luta principal entre Kleber Bambam e Acelino “Popó” Freitas, o evento contará com a participação de outras personalidades, incluindo Nego do Borel, MC Gui, Thomaz Costa, Emilene Juarez e Fernanda Lacerda. O Canal Combate transmitirá o card principal do evento através do sistema pay-per-view. Enquanto isso, o Combate disponibilizará a transmissão do card preliminar exclusivamente pelo Youtube.