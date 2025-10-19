Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Kevin Durant renova com o Houston Rockets e se torna o jogador mais bem pago na história da NBA

Estadão Conteúdo

Bicampeão da NBA e duas vezes eleito o melhor jogador das finais, Kevin Durant acertou, neste domingo, a extensão de seu contrato com o Houston Rockets por mais dois anos, prorrogável por mais um, o que o tornará o jogador com maior rendimento acumulado na história da liga de basquete dos Estados Unidos.

O ala-pivô de 37 anos receberá US$ 90 milhões com o novo acordo (R$ 489,4 milhões) e alcançará o recorde de US$ 598,2 milhões, o equivalente a R$ 3,25 bilhões, superando LeBron James, do Los Angeles Lakers, que soma um total de US$ 583,9 milhões (R$ 3,17 bilhões) em salários acumulados na NBA.

O astro, que participou 15 vezes do All Star Game, chegou a Houston em julho vindo do Phoenix Suns como parte de uma troca envolvendo sete equipes. A vinda do astro colocou os Rockets entre os favoritos para a conquista do título da liga, algo que a franquia busca há três décadas, desde as conquistas de 1994 e 1995, sob o comando de Hakeem Olajuwon.

Para isso, Durant, que era elegível para uma extensão máxima de contrato de US$ 120 milhões, abriu mão de US$ 30 milhões a fim de dar flexibilidade e margem financeira à franquia do Texas na construção de um grupo capaz de lutar pelo título, segundo a emissora americana ESPN.

Com números consistentes, apesar do fracasso do Suns na temporada passada, ele entrará em sua 18ª temporada na NBA a 849 pontos de ultrapassar Wilt Chamberlain (31.419) e a 990 de Dirk Nowitzki (sexto, 31.560) para assumir a sexta posição na lista de maiores pontuadores de todos os tempos.

O Houston Rockets abre a nova temporada da NBA nesta terça-feira, diante do atual campeão, o Oklahoma City Thunder, fora de casa.

Palavras-chave

basquete

NBA

Houston Rockets

Kevin Durant
Esportes
