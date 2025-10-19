Kevin Durant renova com o Houston Rockets e se torna o jogador mais bem pago na história da NBA Estadão Conteúdo 19.10.25 12h33 Bicampeão da NBA e duas vezes eleito o melhor jogador das finais, Kevin Durant acertou, neste domingo, a extensão de seu contrato com o Houston Rockets por mais dois anos, prorrogável por mais um, o que o tornará o jogador com maior rendimento acumulado na história da liga de basquete dos Estados Unidos. O ala-pivô de 37 anos receberá US$ 90 milhões com o novo acordo (R$ 489,4 milhões) e alcançará o recorde de US$ 598,2 milhões, o equivalente a R$ 3,25 bilhões, superando LeBron James, do Los Angeles Lakers, que soma um total de US$ 583,9 milhões (R$ 3,17 bilhões) em salários acumulados na NBA. O astro, que participou 15 vezes do All Star Game, chegou a Houston em julho vindo do Phoenix Suns como parte de uma troca envolvendo sete equipes. A vinda do astro colocou os Rockets entre os favoritos para a conquista do título da liga, algo que a franquia busca há três décadas, desde as conquistas de 1994 e 1995, sob o comando de Hakeem Olajuwon. Para isso, Durant, que era elegível para uma extensão máxima de contrato de US$ 120 milhões, abriu mão de US$ 30 milhões a fim de dar flexibilidade e margem financeira à franquia do Texas na construção de um grupo capaz de lutar pelo título, segundo a emissora americana ESPN. Com números consistentes, apesar do fracasso do Suns na temporada passada, ele entrará em sua 18ª temporada na NBA a 849 pontos de ultrapassar Wilt Chamberlain (31.419) e a 990 de Dirk Nowitzki (sexto, 31.560) para assumir a sexta posição na lista de maiores pontuadores de todos os tempos. O Houston Rockets abre a nova temporada da NBA nesta terça-feira, diante do atual campeão, o Oklahoma City Thunder, fora de casa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Houston Rockets Kevin Durant COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Da sala de aula à beira do gramado: entenda como a CBF forma técnicos no Brasil Ignácio Neto, auxiliar técnico do Paysandu, detalha a experiência e o impacto do curso para a formação de novos treinadores 19.10.25 10h00 Futebol Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. 19.10.25 8h00 Carlos Ferreira Guto Ferreira, o técnico de futebol que veio do vôlei 19.10.25 7h00 Futebol Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente 18.10.25 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4 Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo' 18.10.25 23h31 LEÃO QUASE LÁ Quantos pontos um time precisa para ser campeão da Série B? De volta ao G4 e faltando apenas 3 vitórias do acesso, o Remo mira no título da Série B. 19.10.25 8h30 Futebol Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. 19.10.25 8h00 Futebol Pedro Rocha amplia artilharia, Hernandez brilha na bola parada e Remo vira vice-líder da Série B Leão vence por 3 a 1 no Baenão, com atuação de destaque da dupla; Pedro Rocha fez dois e se isolou na artilharia da competição 18.10.25 22h32