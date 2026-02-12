Kawhi Leonard faz cesta de três no fim e garante vitória dos Clippers sobre os Rockets na NBA Quando tudo indicava que o confronto iria para a prorrogação, o herói da partida converteu uma jogada de três pontos a dois segundos do fim Redação O Liberal com informações da AE 12.02.26 9h03 Los Angeles Clippers conquistou uma vitória dramática contra o Houston Rockets na noite de quarta-feira. Com uma cesta de três pontos no estouro do cronômetro, Kawhi Leonard assegurou o triunfo por 105 a 102 no Toyota Center, em duelo da temporada regular da NBA. O lance decisivo de Leonard, a dois segundos do fim, evitou a prorrogação e selou o desfecho do embate de forma sensacional. No último quarto, Leonard foi decisivo ao marcar 19 de seus 27 pontos totais. O jogador ainda contribuiu com 12 rebotes para a equipe visitante. Randle anota 41 pontos e lidera Timberwolves Em outra partida, Julius Randle liderou o Minnesota Timberwolves na vitória sobre o Portland Trail Blazers. Com 41 pontos, Randle ajudou a equipe a vencer por 133 a 109, encerrando a sequência de três vitórias consecutivas do rival. Randle coroou sua atuação com uma enterrada, celebrada no Target Center. Jaden McDaniels contribuiu com 21 pontos para os Timberwolves, que jogavam sua última partida antes do intervalo do All-Star. Pelo Trail Blazers, Jrue Holiday marcou 23 pontos, enquanto Scoot Henderson finalizou com 18 pontos em sua terceira partida após lesão. Spurs vencem Warriors com Gui Santos em quadra Na rodada com 14 partidas, o San Antonio Spurs obteve sua sexta vitória consecutiva ao superar o Golden State Warriors. O placar final foi de 126 a 113 no Chase Center. DeAaron Fox, com 27 pontos, e Victor Wembanyama, com 26 pontos, foram os principais nomes do triunfo. Pelo lado adversário, o brasileiro Gui Santos marcou nove pontos, deu seis assistências e pegou cinco rebotes. Confira os resultados da rodada de quarta-feira Charlotte Hornets 110 x 107 Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers 138 x 113 Washington Wizards Orlando Magic 108 x 116 Milwaukee Bucks Boston Celtics 124 x 105 Chicago Bulls Brooklyn Nets 110 x 115 Indiana Pacers Philadelphia 76ers 89 x 138 New York Knicks Toronto Raptors 95 x 113 Detroit Pistons Houston Rockets 102 x 105 Los Angeles Clippers Minnesota Timberwolves 133 x 109 Portland Trail Blazers New Orleans Pelicans 111 x 123 Miami Heat Phoenix Suns 109 x 136 Oklahoma City Thunder Utah Jazz 121 x 93 Sacramento Kings Denver Nuggets 122 x 116 Memphis Grizzlies Golden State Warriors 113 x 126 San Antonio Spurs Jogos programados para esta quinta-feira Oklahoma City Thunder x Milwaukee Bucks Utah Jazz x Portland Trail Blazers Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Clippers Rockets Kawhi Leonard COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 