Kawhi Leonard faz cesta de três no fim e garante vitória dos Clippers sobre os Rockets na NBA

Los Angeles Clippers conquistou uma vitória dramática contra o Houston Rockets na noite de quarta-feira. Com uma cesta de três pontos no estouro do cronômetro, Kawhi Leonard assegurou o triunfo por 105 a 102 no Toyota Center, em duelo da temporada regular da NBA.

O lance decisivo de Leonard, a dois segundos do fim, evitou a prorrogação e selou o desfecho do embate de forma sensacional.

No último quarto, Leonard foi decisivo ao marcar 19 de seus 27 pontos totais. O jogador ainda contribuiu com 12 rebotes para a equipe visitante.

Randle anota 41 pontos e lidera Timberwolves

Em outra partida, Julius Randle liderou o Minnesota Timberwolves na vitória sobre o Portland Trail Blazers. Com 41 pontos, Randle ajudou a equipe a vencer por 133 a 109, encerrando a sequência de três vitórias consecutivas do rival.

Randle coroou sua atuação com uma enterrada, celebrada no Target Center. Jaden McDaniels contribuiu com 21 pontos para os Timberwolves, que jogavam sua última partida antes do intervalo do All-Star.

Pelo Trail Blazers, Jrue Holiday marcou 23 pontos, enquanto Scoot Henderson finalizou com 18 pontos em sua terceira partida após lesão.

Spurs vencem Warriors com Gui Santos em quadra

Na rodada com 14 partidas, o San Antonio Spurs obteve sua sexta vitória consecutiva ao superar o Golden State Warriors. O placar final foi de 126 a 113 no Chase Center.

DeAaron Fox, com 27 pontos, e Victor Wembanyama, com 26 pontos, foram os principais nomes do triunfo. Pelo lado adversário, o brasileiro Gui Santos marcou nove pontos, deu seis assistências e pegou cinco rebotes.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira

Charlotte Hornets 110 x 107 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 138 x 113 Washington Wizards

Orlando Magic 108 x 116 Milwaukee Bucks

Boston Celtics 124 x 105 Chicago Bulls

Brooklyn Nets 110 x 115 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 89 x 138 New York Knicks

Toronto Raptors 95 x 113 Detroit Pistons

Houston Rockets 102 x 105 Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves 133 x 109 Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans 111 x 123 Miami Heat

Phoenix Suns 109 x 136 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 121 x 93 Sacramento Kings

Denver Nuggets 122 x 116 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 113 x 126 San Antonio Spurs

Jogos programados para esta quinta-feira

Oklahoma City Thunder x Milwaukee Bucks

Utah Jazz x Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks