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Kaiki Bruno é convocado para lateral-esquerda da seleção após lesão e corte de Alex Sandro

De olho nos amistosos contra França, quinta-feira, e Croácia, dia 31, Ancelotti pretendia levar o maior número de jogadores que devem estar na lista final para a Copa do Mundo

Estadão Conteúdo
fonte

Carlo Ancelotti (@rafaelribeirorio / CBF)

A lateral-esquerda da seleção brasileira está causando dor de cabeça para o técnico Carlo Ancelotti a três meses da Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Nesta segunda-feira, o treinador precisou cortar o experiente flamenguista Alex Sandro, de 35 anos, e convocar Kaiki Bruno, do Cruzeiro.

De olho nos amistosos contra França, quinta-feira, e Croácia, dia 31, o técnico pretendia levar o maior número de jogadores que devem estar na lista final para a Copa do Mundo, a ser anunciada dia 18 de maio, mas lesões vêm dificultando o trabalho. Alex Sandro foi substituído no intervalo do jogo com o Corinthians, na Neo Química Arena, e teve constatada uma lesão muscular na coxa.

"O técnico Carlo Ancelotti convocou, nesta segunda-feira (23), o lateral-esquerdo Kaiki, do Cruzeiro, para os amistosos contra França (26/03), em Boston, e Croácia (31/03), em Orlando. Kaio substitui Alex Sandro, do Flamengo, que se lesionou contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro", anunciou a CBF.

Chamado nas três últimas convocações de Ancelotti e ganhando espaço na equipe titular, o também lateral-esquerdo Caio Henrique já não havia sido convocado por causa de problemas clínicos. O jogador do Monaco sofreu uma lesão muscular na coxa direita e ficará afastado dos gramados por um mês, não preocupando para o Mundial. Douglas Santos, do Zenit, deve jogar nos amistosos.

Antes de cortar Alex Sandro, Ancelotti tinha substituído outro titular por contusão: o goleiro Alisson, do Liverpool, deu lugar para Hugo Souza, do Corinthians. Eder Militão, Bruno Guimarães e Estêvão, todos titulares da seleção brasileira, nem foram chamados por lesão, enquanto Rodrygo perderá a Copa após romper os ligamentos do joelho.

Os jogadores já se apresentam ao técnico Carlo Ancelotti desde o domingo e o grupo deve estar completo nesta segunda-feira, em Hotel de Orlando, nos Estados Unidos. O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Marrocos (13/6), Haiti (19/6) e Escócia (24/6).

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