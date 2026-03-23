Kaiki Bruno é convocado para lateral-esquerda da seleção após lesão e corte de Alex Sandro De olho nos amistosos contra França, quinta-feira, e Croácia, dia 31, Ancelotti pretendia levar o maior número de jogadores que devem estar na lista final para a Copa do Mundo Estadão Conteúdo 23.03.26 8h42 Carlo Ancelotti (@rafaelribeirorio / CBF) A lateral-esquerda da seleção brasileira está causando dor de cabeça para o técnico Carlo Ancelotti a três meses da Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Nesta segunda-feira, o treinador precisou cortar o experiente flamenguista Alex Sandro, de 35 anos, e convocar Kaiki Bruno, do Cruzeiro. De olho nos amistosos contra França, quinta-feira, e Croácia, dia 31, o técnico pretendia levar o maior número de jogadores que devem estar na lista final para a Copa do Mundo, a ser anunciada dia 18 de maio, mas lesões vêm dificultando o trabalho. Alex Sandro foi substituído no intervalo do jogo com o Corinthians, na Neo Química Arena, e teve constatada uma lesão muscular na coxa. "O técnico Carlo Ancelotti convocou, nesta segunda-feira (23), o lateral-esquerdo Kaiki, do Cruzeiro, para os amistosos contra França (26/03), em Boston, e Croácia (31/03), em Orlando. Kaio substitui Alex Sandro, do Flamengo, que se lesionou contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro", anunciou a CBF. Chamado nas três últimas convocações de Ancelotti e ganhando espaço na equipe titular, o também lateral-esquerdo Caio Henrique já não havia sido convocado por causa de problemas clínicos. O jogador do Monaco sofreu uma lesão muscular na coxa direita e ficará afastado dos gramados por um mês, não preocupando para o Mundial. Douglas Santos, do Zenit, deve jogar nos amistosos. Antes de cortar Alex Sandro, Ancelotti tinha substituído outro titular por contusão: o goleiro Alisson, do Liverpool, deu lugar para Hugo Souza, do Corinthians. Eder Militão, Bruno Guimarães e Estêvão, todos titulares da seleção brasileira, nem foram chamados por lesão, enquanto Rodrygo perderá a Copa após romper os ligamentos do joelho. Os jogadores já se apresentam ao técnico Carlo Ancelotti desde o domingo e o grupo deve estar completo nesta segunda-feira, em Hotel de Orlando, nos Estados Unidos. O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Marrocos (13/6), Haiti (19/6) e Escócia (24/6). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção brasileira Carlo Ancelottio Kaiki Bruno Alex Sandro Caio Henrique COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reforço Remo confirma contratação de lateral-direito para a sequência da temporada Matheus Alexandre, ex-Sport-PE, chega como opção para suprir a ausência de João Lucas 23.03.26 8h42 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada de mais dois jogos do Remo na Série A; veja adversários, dias e hora Leão Azul pegará o Santos-SP e o Grêmio-RS nas próximas rodadas da elite do futebol brasileiro 22.03.26 19h09 futebol Após mais de 11 mil dias, Remo volta a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro Equipe azulina goleou o Bahia por 4 a 1 e conquistou a primeira vitória na Série A desde 1994 22.03.26 18h30 futebol Goleiro do Bahia sofre lesão no braço em jogo contra o Remo e deixa o campo de tipoia Ronaldo caiu de mau jeito após defesa e precisou de atendimento médico no Mangueirão 22.03.26 17h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES reforço Remo confirma contratação de lateral-direito para a sequência da temporada Matheus Alexandre, ex-Sport-PE, chega como opção para suprir a ausência de João Lucas 23.03.26 8h42 PRESIDENTE 'O Remo é garra, é raça': Tonhão exalta reação e confirma time misto na Copa Norte O Remo terá uma pausa no Brasileirão e só volta a campo no dia 2, quando enfrenta o Santos Futebol Clube, na Vila Belmiro. Antes disso, o clube estreia na Copa Norte, contra o Porto Velho 22.03.26 19h00 NA BRONCA Ceni dispara após virada do Remo: 'Quando faz 1 a 0, a gente deixa de jogar' Treinador do Bahia critica queda de rendimento após abrir o placar, admite descontrole coletivo e diz que equipe “desmoronou” após perder pênalti no Mangueirão 22.03.26 19h21 Dorival Jr. critica árbitro por pênalti não marcado e por segurar jogo: 'É um absurdo' 23.03.26 0h42