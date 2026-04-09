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Juventus faz sondagem ao Liverpool para contar com Alisson, diz jornal italiano

Aos 33 anos, Alisson tem vínculo vigente com o Liverpool e conta com títulos de expressão pelo clube inglês

Estadão Conteúdo

O goleiro Alisson está no radar da Juventus e pode trocar a Inglaterra pela Itália. Cotado para substituir Di Gregorio, o brasileiro é uma das prioridades do clube de Turim já visando a próxima temporada.

De acordo com informações do jornal Gazzeta Dello Sport, a diretoria da Juventus já teria iniciado conversas com os dirigentes do Liverpool para viabilizar a transferência de Alisson.

A publicação destacou que o goleiro brasileiro estaria "aberto à proposta da Juventus" e viria para assinar um contrato de três anos com o clube italiano.

Detalhes da carreira e situação atual de Alisson

Aos 33 anos, Alisson tem vínculo vigente com o Liverpool. Ele conta com títulos de expressão pelo clube inglês, incluindo uma Premier League e uma Liga dos Campeões.

Com a saída quase certa de Di Gregorio da Juventus, as negociações devem avançar nas próximas semanas. Desta forma, Alisson, que já defendeu a Roma por duas temporadas, pode retornar à Itália.

Em meio ao interesse da Juventus, Alisson está em recuperação de uma lesão na parte posterior da coxa direita. O goleiro, presença constante nas convocações do técnico Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, espera retornar aos campos no final de abril.

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