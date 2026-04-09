Juventus faz sondagem ao Liverpool para contar com Alisson, diz jornal italiano Aos 33 anos, Alisson tem vínculo vigente com o Liverpool e conta com títulos de expressão pelo clube inglês Estadão Conteúdo 09.04.26 10h58 O goleiro Alisson está no radar da Juventus e pode trocar a Inglaterra pela Itália. Cotado para substituir Di Gregorio, o brasileiro é uma das prioridades do clube de Turim já visando a próxima temporada. De acordo com informações do jornal Gazzeta Dello Sport, a diretoria da Juventus já teria iniciado conversas com os dirigentes do Liverpool para viabilizar a transferência de Alisson. A publicação destacou que o goleiro brasileiro estaria "aberto à proposta da Juventus" e viria para assinar um contrato de três anos com o clube italiano. Detalhes da carreira e situação atual de Alisson Aos 33 anos, Alisson tem vínculo vigente com o Liverpool. Ele conta com títulos de expressão pelo clube inglês, incluindo uma Premier League e uma Liga dos Campeões. Com a saída quase certa de Di Gregorio da Juventus, as negociações devem avançar nas próximas semanas. Desta forma, Alisson, que já defendeu a Roma por duas temporadas, pode retornar à Itália. Em meio ao interesse da Juventus, Alisson está em recuperação de uma lesão na parte posterior da coxa direita. O goleiro, presença constante nas convocações do técnico Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, espera retornar aos campos no final de abril. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Juventus Alisson Liverpool sondagem COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 Futebol Adversário do Paysandu, Nacional possui no elenco jogadores ex-Leão e do Papão; veja a lista Nacional-AM recebe o Papão e possui um elenco recheado de atletas que jogaram no futebol paraense 08.04.26 15h56 futebol Remo investe em tecnologia e adquire equipamento Kineo para potencializar desempenho dos atletas Clube também adquiriu sistema de GPS para monitorar desempenho em tempo real 08.04.26 13h57 futebol Com 'casadinha', Paysandu inicia venda de ingressos para jogos da Série C na Curuzu Papão terá dois jogos seguidos em casa no campeonato, contra o Brusque-SC e Barra-SC 08.04.26 11h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 PAPÃP B Papão poupa titulares e vai com time alternativo contra o Nacional em Manaus De olho na Série C, Paysandu repete estratégia mesmo após revés em Rondônia, enquanto rival usa força máxima para defender liderança na Arena da Amazônia 09.04.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga Europa, Liga Conferência, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.04.26 7h00 DIAGNÓSTICO O que é neoplasia cervical? Entenda doença que afastou Luis Roberto da Copa do Mundo Narrador foi afastado da Copa do Mundo de 2026 após diagnóstico e iniciou tratamento de saúde 08.04.26 23h40