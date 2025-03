Juventus bate Genoa, encerra jejum no Italiano e mantém vivo o sonho de ir à Liga dos Campeões

Após duas derrotas consecutivas e sob pressão, a Juventus reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Italiano ao derrotar o Genoa por 1 a 0, neste sábado, no Allianz Stadium, em duelo válido pela 30ª rodada. O triunfo não apenas aliviou a tensão da equipe, como a manteve viva na disputa por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, objetivo prioritário do clube na temporada.

Com o resultado, a Juventus chegou aos 55 pontos e permanece em quinto lugar, apenas um ponto atrás do Bologna, que ocupa a quarta posição - a última dentro da zona de classificação para o torneio continental. A liderança segue nas mãos da Inter de Milão, com 64. Já o Genoa, que não conseguiu superar a defesa bianconera, estacionou nos 35, no meio da tabela, ainda distante da zona de rebaixamento, mas sem maiores ambições.

Apesar de atuar em casa, a Juventus enfrentou dificuldades no primeiro tempo contra o Genoa. Com menos posse de bola, a equipe bianconera soube aproveitar melhor as chances criadas e abriu o placar aos 25 minutos. O gol saiu em uma bela jogada individual de Kenan Yildiz, que, dentro da área, acertou um chute preciso para colocar os donos da casa em vantagem.

O Genoa, por sua vez, teve maior controle da posse, mas encontrou dificuldades para furar a forte marcação adversária. A equipe visitante limitou-se a ameaçar o goleiro Di Gregorio em jogadas aéreas, sem conseguir criar chances claras. Com isso, a Juventus levou a melhor na etapa inicial, indo para o intervalo com a vantagem de 1 a 0 no placar.

O panorama do segundo tempo não mudou. O Genoa rodeava o gol adversário, mas sem perigo, trocando passes curtos, enquanto tentava achar algum espaço, sem sucesso. A melhor jogada da etapa final aconteceu aos 40, quando Koni De Winter fez um cabeceio perigoso perto da marca do pênalti. A bola passou raspando o poste direito, mas não alterou o placar.

Por outro lado, a Juventus controlou as ações sem pressa e só segurou a vantagem para garantir a vitória. A equipe não foi ameaçada e conseguiu administrar o 1 a 0 até o apito final, encerrando seu jejum no campeonato.

Ainda neste sábado, o Bologna garantiu a quarta colocação na tabela do Campeonato Italiano, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, ao vencer o Hellas Verona por 1 a 0.

A partida, realizada no estádio Pier Luigi Penzo, foi decidida por um gol de Orsolini, aos quatro minutos do segundo tempo, resultado que levou o Bologna aos 56 pontos. O Hellas Verona soma 29, no 14º lugar.

No duelo entre Como e Empoli, as equipes ficaram no empate por 1 a 1, no Giuseppe Sinigaglia. Com o resultado, o Como manteve a 13ª posição, com 30 pontos, mas ampliou sua sequência sem vitórias para quatro jogos. Por outro lado, o Empoli alcançou seu 14º tropeço consecutivo, não vencendo desde dezembro, quando derrotou o Hellas Verona por 4 a 1 fora de casa.