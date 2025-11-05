Juventude supera o virtual rebaixado Sport e ganha sobrevida na luta contra a queda Estadão Conteúdo 05.11.25 21h13 No duelo entre lanterna e vice-lanterna, o Juventude levou a melhor no confronto direto para ganhar uma sobrevida na sua luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na Ilha do Retiro, o time gaúcho venceu o Sport pelo placar de 2 a 0, nesta quarta-feira, para seguir vivo na competição e deixar o rival em situação delicada na 32ª rodada. O Juventude não se intimidou como visitante e controlou boa parte dos 90 minutos, principalmente na primeira etapa. O time gaúcho reclamou bastante de um gol anulado de Taliari, em um voleio no qual acertou a bola e depois o goleiro do Sport, mesmo assim foi marcada a falta. Mesmo com a polêmica, o atacante foi quem abriu o placar de cabeça. No segundo tempo, forçou o erro do frágil adversário e decretou a vitória com Ênio. Com o resultado, o Juventude segue em situação dramática, com 29 pontos, mas deixou momentaneamente a penúltima colocação, ultrapassando o Fortaleza, porém os cearenses têm dois jogos a menos para cumprir. Já o Sport ganha status de virtual rebaixado, com 17 pontos e sem vencer há nove rodadas. O duelo marcou o menor público do time no Brasileirão, com pouco mais de 4 mil torcedores. Mesmo na condição de visitante, o Juventude foi quem tomou as rédeas da partida. Com marcação alta e trocas de passes envolventes, chegou a abrir o placar com 16 minutos, com Gabriel Taliari. Entretanto o tento foi anulado por falta no goleiro, em um lance confuso, onde o atacante deu um voleio e, depois de acertar a bola, acabou atingindo o goleiro do Sport. O lance gerou muitos protestos do lado gaúcho. Após a polêmica, o Juventude não mudou sua postura e se manteve firme na estratégia, aproveitando da fragilidade do lanterna, que, por sua vez, abusava dos erros técnicos e pouco aparecia no setor ofensivo. De tanto insistir, o time gaúcho saiu a frente do placar. Em jogada pela esquerda, Marcelo Hermes cruzou na segunda trave e Gabriel Taliari cabeceou para marcar, já nos acréscimos, aos 46 minutos. A segunda etapa voltou com outro cenário. O Sport retornou com mais qualidade, encaixando suas jogadas. Lucas Lima encontrou espaço e carimbou o travessão. Na sequência, Pablo cabeceou livre e mandou para fora. Vendo o adversário crescer, o Juventude realizou substituições e conseguiu se encontrar em campo, equilibrando a posse de bola e neutralizando a pressão do time da casa. Trocando passes com paciência, buscava forçar o erro do Sport, que com o passar do tempo foi se desorganizando em campo. Aproveitando isso, Taliari roubou de Luan Cândido e acionou Formiga em profundidade, que tocou para Ênio, sem goleiro, empurrar para as redes, aos 33. O gol foi uma pá de cal na situação do Sport, que viu sua torcida aumentar o tom dos protestos. Sem esboçar qualquer reação, o Juventude apenas conduziu a vitória até o apito final. O Sport volta a campo no sábado, às 16h, quando abre a 33ª rodada diante do Atlético-MG, ainda como mandante, no estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE). Mais tarde, 18h, o Juventude visita o Vasco no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). FICHA TÉCNICA SPORT 0 X 2 JUVENTUDE SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre, Lucas Kal, Ramon Menezes e Igor Cariús (Luan Cândido); Rivera (Adriel), Sérgio Oliveira (Hyoran), Lucas Lima e Matheusinho (Romarinho); Chrystian Barletta (Pablo) e Derik Lacerda. Técnico: César Lucena. JUVENTUDE - Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Wilker Ángel (Marcos Paulo); Igor Formiga, Caíque (Ênio), Peixoto (Sforza), Nenê (Giovanny) e Marcelo Hermes; Rafael Bilu (Jadson) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini. GOLS - Gabriel Taliari, aos 46 minutos do primeiro tempo. Ênio, aos 33 do segundo. ÁRBITRO - André Luiz Policarpo Bento (MG). CARTÕES AMARELOS - Rivera, Sérgio Oliveira, Derik Lacerda (Sport), Caíque, Peixoto e Rodrigo Sam (Juventude). RENDA - R$ 97.100,00. PÚBLICO - 4.919 torcedores. LOCAL - Estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Juventude Sport COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES série b Remo é o time mais disciplinado da Série B segundo ranking da ESPN Com apenas dois cartões vermelhos e 82 amarelos, Leão lidera lista de fair play na reta final da competição 05.11.25 16h45 série b Remo inicia maratona de dois jogos fora de casa e freta avião de Leila Pereira para o transporte Por causa da COP-30, clube pede que torcida não vá ao aeroporto e investe em logística especial para confrontos decisivos contra Novorizontino e Avaí na Série B 05.11.25 15h52 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41 APOIO TOTAL Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão 05.11.25 12h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (05/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Argentina e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 05.11.25 7h00 série b Remo inicia maratona de dois jogos fora de casa e freta avião de Leila Pereira para o transporte Por causa da COP-30, clube pede que torcida não vá ao aeroporto e investe em logística especial para confrontos decisivos contra Novorizontino e Avaí na Série B 05.11.25 15h52 APOIO TOTAL Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão 05.11.25 12h17 FUTEBOL Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série B 05.11.25 9h40