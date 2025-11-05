Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Juventude supera o virtual rebaixado Sport e ganha sobrevida na luta contra a queda

Estadão Conteúdo

No duelo entre lanterna e vice-lanterna, o Juventude levou a melhor no confronto direto para ganhar uma sobrevida na sua luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na Ilha do Retiro, o time gaúcho venceu o Sport pelo placar de 2 a 0, nesta quarta-feira, para seguir vivo na competição e deixar o rival em situação delicada na 32ª rodada.

O Juventude não se intimidou como visitante e controlou boa parte dos 90 minutos, principalmente na primeira etapa. O time gaúcho reclamou bastante de um gol anulado de Taliari, em um voleio no qual acertou a bola e depois o goleiro do Sport, mesmo assim foi marcada a falta. Mesmo com a polêmica, o atacante foi quem abriu o placar de cabeça. No segundo tempo, forçou o erro do frágil adversário e decretou a vitória com Ênio.

Com o resultado, o Juventude segue em situação dramática, com 29 pontos, mas deixou momentaneamente a penúltima colocação, ultrapassando o Fortaleza, porém os cearenses têm dois jogos a menos para cumprir. Já o Sport ganha status de virtual rebaixado, com 17 pontos e sem vencer há nove rodadas. O duelo marcou o menor público do time no Brasileirão, com pouco mais de 4 mil torcedores.

Mesmo na condição de visitante, o Juventude foi quem tomou as rédeas da partida. Com marcação alta e trocas de passes envolventes, chegou a abrir o placar com 16 minutos, com Gabriel Taliari. Entretanto o tento foi anulado por falta no goleiro, em um lance confuso, onde o atacante deu um voleio e, depois de acertar a bola, acabou atingindo o goleiro do Sport. O lance gerou muitos protestos do lado gaúcho.

Após a polêmica, o Juventude não mudou sua postura e se manteve firme na estratégia, aproveitando da fragilidade do lanterna, que, por sua vez, abusava dos erros técnicos e pouco aparecia no setor ofensivo. De tanto insistir, o time gaúcho saiu a frente do placar. Em jogada pela esquerda, Marcelo Hermes cruzou na segunda trave e Gabriel Taliari cabeceou para marcar, já nos acréscimos, aos 46 minutos.

A segunda etapa voltou com outro cenário. O Sport retornou com mais qualidade, encaixando suas jogadas. Lucas Lima encontrou espaço e carimbou o travessão. Na sequência, Pablo cabeceou livre e mandou para fora. Vendo o adversário crescer, o Juventude realizou substituições e conseguiu se encontrar em campo, equilibrando a posse de bola e neutralizando a pressão do time da casa.

Trocando passes com paciência, buscava forçar o erro do Sport, que com o passar do tempo foi se desorganizando em campo. Aproveitando isso, Taliari roubou de Luan Cândido e acionou Formiga em profundidade, que tocou para Ênio, sem goleiro, empurrar para as redes, aos 33. O gol foi uma pá de cal na situação do Sport, que viu sua torcida aumentar o tom dos protestos. Sem esboçar qualquer reação, o Juventude apenas conduziu a vitória até o apito final.

O Sport volta a campo no sábado, às 16h, quando abre a 33ª rodada diante do Atlético-MG, ainda como mandante, no estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE). Mais tarde, 18h, o Juventude visita o Vasco no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 2 JUVENTUDE

SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre, Lucas Kal, Ramon Menezes e Igor Cariús (Luan Cândido); Rivera (Adriel), Sérgio Oliveira (Hyoran), Lucas Lima e Matheusinho (Romarinho); Chrystian Barletta (Pablo) e Derik Lacerda. Técnico: César Lucena.

JUVENTUDE - Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Wilker Ángel (Marcos Paulo); Igor Formiga, Caíque (Ênio), Peixoto (Sforza), Nenê (Giovanny) e Marcelo Hermes; Rafael Bilu (Jadson) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Gabriel Taliari, aos 46 minutos do primeiro tempo. Ênio, aos 33 do segundo.

ÁRBITRO - André Luiz Policarpo Bento (MG).

CARTÕES AMARELOS - Rivera, Sérgio Oliveira, Derik Lacerda (Sport), Caíque, Peixoto e Rodrigo Sam (Juventude).

RENDA - R$ 97.100,00.

PÚBLICO - 4.919 torcedores.

LOCAL - Estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE).

