Juventude supera Lonrina, vence a terceira seguida e aparece na vice-liderança da Série B

O Juventude emplacou a sua terceira vitória consecutiva na Série B do Brasileiro ao vencer por 1 a 0 o Londrina, neste sábado, no estádio Alfredo Jaconi, pela sexta rodada. Antes já tinha batido o CRB (1 a 0) e o Goiás (2 a 0). O gol da vitória foi marcado pelo atacante MP - Marcos Paulo.

O time gaúcho já aparece na vice-liderança, com 10 pontos, um a menos do que o Vila Nova-GO (11), que domingo vai enfrentar o Ceará, em Fortaleza (CE). Com cinco pontos, o time do Paraná segue em 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento.

O jogo foi equilibrado característica nesta Série B. O Juventude foi um pouco melhor no ataque e marcou seu gol com MP, aos 44 minutos do primeiro tempo. Após passe de Alan Kardec, ex-Vasco, ele ajeitou e bateu seco no canto direito do goleiro Maurício Kozlinski.

Antes, porém, ele vinha sendo perseguido pela torcida, porque aravessa uma fase bem negativa. Ele não marcava um gol há quase dois meses. Ele não balançava as redes desde o dia 5 de março, quando o seu time goleou por 5 a 0 o Guaporé-RO pela Copa do Brasil Na ocasião ele fez dois gols: um de cabeça, outro de letra.

Na comemoração do seu primeiro gol na Série B, MP foi em direção ao banco de reservas para abraçar Luan Martins, que perdeu o pai nesta semana. O árbitro manteve a regra e puniu Luan Martins com o cartão amarelo.

No segundo tempo, o jogo ficou equilibrado. O Juventude administrou bem o adversário, que não teve nenhum ataque agudo. O time da casa ainda teve uma boa chance no contra-ataque, com Luan martins, que acabou defendido pelo goleiro, aos 30 minutos. Depois disso, o time gaúcho optou por segurar o importante resultado.

Na sétima rodada, o Juventude vai enfrentar o Atlético-GO, em Goiânia, no dia 3 de maio (domingo). No mesmo dia, o Londrina vai até Ponta Grossa (PR) para enfrentar o Operário, num duelo paranaense e que vai reunir os dois finalistas do estadual de 2026, vencido pelo Operário, atual bicampeão.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 0 LONDRINA

JUVENTUDE - Jandrei; Gabriel Pinheiro, Messias, Marcos Paulo e Raí Ramos; Lucas Mineiro (Iba Ly), Raí (Alisson Safira) e Diogo Barbosa (Titi); Manuel Castro (Fábio Lima), Alan Kardec e MP (Luan Martins). Técnico: Maurício Barbieri.

LONDRINA - Maurício Kozlinski; Weverton (André Dhominique), Wallace, Yago Lincoln e Kevyn (Rafael Monteiro); André Luiz (Fabiano), Lucas Marques e João Tavares (Gilberto); Bruno Santos, Iago Teles e Emiliano Rodriguez (Paulino Moccelin). Técnico: Allan Aal.

GOL - MP, aos 44 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luan Martins e Raí (JUV). Kevyn e Fabiano (LON)

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC)

RENDA - R$ 55.020,00

PÚBLICO - 3.206 torcedores

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do sul (RS).