Juventude supera Lonrina, vence a terceira seguida e aparece na vice-liderança da Série B Estadão Conteúdo 25.04.26 23h16 O Juventude emplacou a sua terceira vitória consecutiva na Série B do Brasileiro ao vencer por 1 a 0 o Londrina, neste sábado, no estádio Alfredo Jaconi, pela sexta rodada. Antes já tinha batido o CRB (1 a 0) e o Goiás (2 a 0). O gol da vitória foi marcado pelo atacante MP - Marcos Paulo. O time gaúcho já aparece na vice-liderança, com 10 pontos, um a menos do que o Vila Nova-GO (11), que domingo vai enfrentar o Ceará, em Fortaleza (CE). Com cinco pontos, o time do Paraná segue em 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento. O jogo foi equilibrado característica nesta Série B. O Juventude foi um pouco melhor no ataque e marcou seu gol com MP, aos 44 minutos do primeiro tempo. Após passe de Alan Kardec, ex-Vasco, ele ajeitou e bateu seco no canto direito do goleiro Maurício Kozlinski. Antes, porém, ele vinha sendo perseguido pela torcida, porque aravessa uma fase bem negativa. Ele não marcava um gol há quase dois meses. Ele não balançava as redes desde o dia 5 de março, quando o seu time goleou por 5 a 0 o Guaporé-RO pela Copa do Brasil Na ocasião ele fez dois gols: um de cabeça, outro de letra. Na comemoração do seu primeiro gol na Série B, MP foi em direção ao banco de reservas para abraçar Luan Martins, que perdeu o pai nesta semana. O árbitro manteve a regra e puniu Luan Martins com o cartão amarelo. No segundo tempo, o jogo ficou equilibrado. O Juventude administrou bem o adversário, que não teve nenhum ataque agudo. O time da casa ainda teve uma boa chance no contra-ataque, com Luan martins, que acabou defendido pelo goleiro, aos 30 minutos. Depois disso, o time gaúcho optou por segurar o importante resultado. Na sétima rodada, o Juventude vai enfrentar o Atlético-GO, em Goiânia, no dia 3 de maio (domingo). No mesmo dia, o Londrina vai até Ponta Grossa (PR) para enfrentar o Operário, num duelo paranaense e que vai reunir os dois finalistas do estadual de 2026, vencido pelo Operário, atual bicampeão. FICHA TÉCNICA JUVENTUDE 1 X 0 LONDRINA JUVENTUDE - Jandrei; Gabriel Pinheiro, Messias, Marcos Paulo e Raí Ramos; Lucas Mineiro (Iba Ly), Raí (Alisson Safira) e Diogo Barbosa (Titi); Manuel Castro (Fábio Lima), Alan Kardec e MP (Luan Martins). Técnico: Maurício Barbieri. LONDRINA - Maurício Kozlinski; Weverton (André Dhominique), Wallace, Yago Lincoln e Kevyn (Rafael Monteiro); André Luiz (Fabiano), Lucas Marques e João Tavares (Gilberto); Bruno Santos, Iago Teles e Emiliano Rodriguez (Paulino Moccelin). Técnico: Allan Aal. GOL - MP, aos 44 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Luan Martins e Raí (JUV). Kevyn e Fabiano (LON) ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC) RENDA - R$ 55.020,00 PÚBLICO - 3.206 torcedores LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do sul (RS). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B Juventude Londrina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 baixas Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha 24.04.26 13h29 futebol Lateral do Paysandu avalia desempenho e projeta duelo difícil contra o Itabaiana na Série C Bonifazi destacou a evolução do time e disse que ajustes na defesa e no ataque são questões do dia a dia 24.04.26 12h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Designer paraense faz proposta de mudança no escudo do Santos em homenagem a Pelé e viraliza Adenirson Oliveira reformulou o escudo do peixe em homenagem ao Pelé. Mudança gerou elogios, críticas e viralizou ao ser repostado por um perfil de futebol 19.01.23 16h54 FUTEBOL Ex-esposa do boxeador Floyd Mayweather morreu de overdose acidental, diz autópsia Josie Harris foi encontrada morta em março 13.06.20 20h54 FUTEBOL Irã afirma que seleção busca realizar participação 'orgulhosa e bem-sucedida' na Copa do Mundo A participação do país na competição era vista com certa apreensão desde os primeiros ataques militares lançados pelos Estados Unidos e Israel 23.04.26 11h28