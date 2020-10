Juve pode pagar mais de R$ 2 bilhões por Mbappé, afirma jornal italiano

A Juventus estuda quebrar o recorde de transferências no mercado do futebol e contratar Kylian Mbappé por 360 milhões de libras (R$ 2,6 bilhões), segundo o “Tuttosport”. A operação também levaria Cristiano Ronaldo para o Paris Saint-Germain na próxima temporada. As informações indicam que os italianos sabem que não conseguem acomodar os dois jogadores no mesmo plantel.

O português tem contrato até 2022 com a Velha Senhora, mas já foi especulado para jogar no PSG. O futuro do francês no time de Thomas Tuchel também é incerto, uma vez que o atacante já manifestou o desejo de jogar no Real Madrid e também tem vínculo com seu clube até 2022.

A Juventus tenta atravessar a negociação, embora o PSG não esteja disposto a se desfazer de uma de suas principais estrelas. A crise financeira provocada pela pandemia da Covid-19 não deve fazer o mesmo efeito que causou nesta última janela de transferências e grandes contrações por altos valores podem ser recorrentes novamente.