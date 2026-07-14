Justiça aceita recurso do Flamengo e suspende entrega da Taça das Bolinhas ao São Paulo A Taça das Bolinhas foi criada para premiar o primeiro clube a ser pentacampeão brasileiro (cinco títulos alternados) ou tricampeão consecutivo Estadão Conteúdo 14.07.26 8h53 A Justiça Federal de São Paulo revogou a decisão que ordenava a entrega da Taça das Bolinhas ao São Paulo FC. Com a anulação do veredito anterior, o troféu permanece sob a custódia da Caixa Econômica Federal. A mudança ocorreu após um recurso apresentado pelo Flamengo, que levou a 12ª Vara Cível Federal de SP a reconsiderar a solicitação do clube paulista. O tribunal paulista entendeu que a autoridade para decidir o destino final da taça é da Justiça do Rio de Janeiro. A Taça das Bolinhas foi criada para premiar o primeiro clube a ser pentacampeão brasileiro ou tricampeão consecutivo. O conflito principal envolve o título do Campeonato Brasileiro de 1987, disputado entre Flamengo e Sport. Histórico da Disputa pela Taça das Bolinhas Caso o Flamengo fosse reconhecido oficialmente como o campeão de 1987, ele teria atingido o posto de primeiro pentacampeão em 1992. No entanto, a Justiça confirmou o Sport como o legítimo vencedor daquele ano, o que conferiu ao São Paulo o status de primeiro penta após a conquista de 2007. Por meio de nota oficial, o Flamengo declarou que "segue confiante de que terá seus direitos sobre o troféu reconhecidos de forma definitiva". O Campeonato Brasileiro de 1987 Em 7 de fevereiro de 1988, o Sport venceu o Guarani por 1 a 0 e conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 1987. Esta edição foi uma das mais polêmicas da competição, gerando discussões até hoje sobre a quem pertenceria o troféu. O regulamento da edição previa o enfrentamento dos clubes finalistas dos Módulos Verde e Amarelo por meio de um quadrangular final. No Módulo Verde, também conhecido como "Copa União", o Flamengo venceu o Internacional na decisão. Contudo, os clubes do Módulo Verde se recusaram a participar do quadrangular final. No Módulo Amarelo, Guarani e Sport seguiram o regulamento estabelecido pela CBF. Eles se enfrentaram na final, e o Sport saiu vitorioso. Decisões da CBF e da Justiça A CBF, inicialmente, proclamou o Sport campeão brasileiro de 1987. Em 2011, porém, por meio de uma resolução, a entidade declarou os dois times vencedores: Sport e Flamengo. No âmbito da lei, a Justiça ratificou o título do Sport em 1994. Em 2017, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou recurso do Flamengo, confirmando o Sport como único campeão. O colegiado já havia mantido a decisão anterior, considerando que o veredito em favor do Sport havia transitado em julgado. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que a intenção do recurso do Flamengo era a "rediscussão do mérito". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Justiça Taça das Bolinhas recurso Flamengo São Paulo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Mais dois! Remo rescinde contrato com zagueiro e atacante e enxuga elenco para a Série A Leão Azul segue reformulando seu elenco e realizando rescisões contratuais de atletas 15.07.26 15h02 futebol Artilheiro do Paysandu, Ítalo tem multa de R$ 1 milhão para compra em definitivo, aponta colunista Emprestado pelo Volta Redonda até o fim da temporada, atacante vive grande fase e soma 15 gols com a camisa bicolor 15.07.26 11h48 futebol Ex-Remo, Sávio é anunciado pelo Ceará para a sequência da Série B Lateral-esquerdo assinou contrato até o fim de 2026 e volta a trabalhar com Daniel Paulista, que comandou o Leão Azul em 2025 15.07.26 11h09 Futebol Foco no Remo é o repertório tático 15.07.26 10h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Homens armados ao meio-dia': ex-Remo relata choque com Belém, além de paixão pelo futebol Em podcast, meia grego Panagiotis Tachtsidis relembra passagem pela capital paraense, diz que se assustou com cenas de pobreza e violência, mas destaca o carinho da torcida azulina 14.07.26 21h28 futebol Artilheiro do Paysandu, Ítalo tem multa de R$ 1 milhão para compra em definitivo, aponta colunista Emprestado pelo Volta Redonda até o fim da temporada, atacante vive grande fase e soma 15 gols com a camisa bicolor 15.07.26 11h48 mma Paraense Michel Pereira deixa o UFC após mais de sete anos na organização Lutador não teve o contrato renovado após a derrota para Shara Magomedov em junho 15.07.26 9h31 Futebol Foco no Remo é o repertório tático 15.07.26 10h52