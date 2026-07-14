Justiça aceita recurso do Flamengo e suspende entrega da Taça das Bolinhas ao São Paulo

A Justiça Federal de São Paulo revogou a decisão que ordenava a entrega da Taça das Bolinhas ao São Paulo FC. Com a anulação do veredito anterior, o troféu permanece sob a custódia da Caixa Econômica Federal.

A mudança ocorreu após um recurso apresentado pelo Flamengo, que levou a 12ª Vara Cível Federal de SP a reconsiderar a solicitação do clube paulista. O tribunal paulista entendeu que a autoridade para decidir o destino final da taça é da Justiça do Rio de Janeiro.

A Taça das Bolinhas foi criada para premiar o primeiro clube a ser pentacampeão brasileiro ou tricampeão consecutivo. O conflito principal envolve o título do Campeonato Brasileiro de 1987, disputado entre Flamengo e Sport.

Histórico da Disputa pela Taça das Bolinhas

Caso o Flamengo fosse reconhecido oficialmente como o campeão de 1987, ele teria atingido o posto de primeiro pentacampeão em 1992. No entanto, a Justiça confirmou o Sport como o legítimo vencedor daquele ano, o que conferiu ao São Paulo o status de primeiro penta após a conquista de 2007.

Por meio de nota oficial, o Flamengo declarou que "segue confiante de que terá seus direitos sobre o troféu reconhecidos de forma definitiva".

O Campeonato Brasileiro de 1987

Em 7 de fevereiro de 1988, o Sport venceu o Guarani por 1 a 0 e conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 1987. Esta edição foi uma das mais polêmicas da competição, gerando discussões até hoje sobre a quem pertenceria o troféu.

O regulamento da edição previa o enfrentamento dos clubes finalistas dos Módulos Verde e Amarelo por meio de um quadrangular final.

No Módulo Verde, também conhecido como "Copa União", o Flamengo venceu o Internacional na decisão. Contudo, os clubes do Módulo Verde se recusaram a participar do quadrangular final.

No Módulo Amarelo, Guarani e Sport seguiram o regulamento estabelecido pela CBF. Eles se enfrentaram na final, e o Sport saiu vitorioso.

Decisões da CBF e da Justiça

A CBF, inicialmente, proclamou o Sport campeão brasileiro de 1987. Em 2011, porém, por meio de uma resolução, a entidade declarou os dois times vencedores: Sport e Flamengo.

No âmbito da lei, a Justiça ratificou o título do Sport em 1994. Em 2017, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou recurso do Flamengo, confirmando o Sport como único campeão.

O colegiado já havia mantido a decisão anterior, considerando que o veredito em favor do Sport havia transitado em julgado. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que a intenção do recurso do Flamengo era a "rediscussão do mérito".