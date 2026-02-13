Jovem atacante Kayky é apresentado no Internacional após negociação frustrada com o Corinthians

Um dia após ser derrotado pelo Plameiras no Beira-Rio, somando seu terceiro jogo sem vitória no Brasileirão, o Internacional apresentou o jovem atacante Kayky, de 22 anos, que esteve muito perto de reforçar o Corinthians, e chega para ajudar a tirar a equipe da zona de degola.

O garoto foi oferecido ao Corinthians antes da negociação com o time colorado, porém não houve um acordo financeiro com os paulistas, que buscam reforços sem ter de fazer investimentos por causa da alta dívida.

"Todo mundo sabe da grandeza do Inter. O ambiente, o estádio, vários fatores fizeram eu tomar a decisão de vir, além das conversas que tive", disse kayky, que recebeu a camisa 11 na nova casa.

"Estou disposto a ajudar o Inter, posso jogar pela esquerda, direita ou por dentro. O que o treinador decidir, eu vou fazer", afirmou. "Nosso jogo é muito intenso, o professor conversou comigo, o ponta precisa ajudar bastante. Tem que ver o que o professor vai pedir e eu vou ajudar da melhor forma", seguiu, revelando como foram as primeiras conversas com o uruguaio Paulo Pezzolano.

Mesmo não atuando no Bahia, Kayky garante que está bem para já estrear pelo Inter. "Me sinto bem, confiante, pronto para fazer meu papel. Ainda tenho que me entrosar mais com o elenco, mas tenho certeza que será um ano importante para a gente."

Com apenas um ponto e na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Inter vira a chave e foca na semifinal do Campeonato Gaúcho, na qual visita o Ypiranga, no domingo. Pela Série A, o próximo compromisso é na casa do Remo, dia 25, quando tentará deixar a penúltima posição.