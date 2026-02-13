Jovem atacante Kayky é apresentado no Internacional após negociação frustrada com o Corinthians O garoto foi oferecido ao Corinthians antes da negociação com o time colorado, porém não houve um acordo financeiro com os paulistas Estadão Conteúdo 13.02.26 15h53 Kayky foi apresentado pelo Internacional (Instagram @scinternacional) Um dia após ser derrotado pelo Plameiras no Beira-Rio, somando seu terceiro jogo sem vitória no Brasileirão, o Internacional apresentou o jovem atacante Kayky, de 22 anos, que esteve muito perto de reforçar o Corinthians, e chega para ajudar a tirar a equipe da zona de degola. O garoto foi oferecido ao Corinthians antes da negociação com o time colorado, porém não houve um acordo financeiro com os paulistas, que buscam reforços sem ter de fazer investimentos por causa da alta dívida. "Todo mundo sabe da grandeza do Inter. O ambiente, o estádio, vários fatores fizeram eu tomar a decisão de vir, além das conversas que tive", disse kayky, que recebeu a camisa 11 na nova casa. "Estou disposto a ajudar o Inter, posso jogar pela esquerda, direita ou por dentro. O que o treinador decidir, eu vou fazer", afirmou. "Nosso jogo é muito intenso, o professor conversou comigo, o ponta precisa ajudar bastante. Tem que ver o que o professor vai pedir e eu vou ajudar da melhor forma", seguiu, revelando como foram as primeiras conversas com o uruguaio Paulo Pezzolano. Mesmo não atuando no Bahia, Kayky garante que está bem para já estrear pelo Inter. "Me sinto bem, confiante, pronto para fazer meu papel. Ainda tenho que me entrosar mais com o elenco, mas tenho certeza que será um ano importante para a gente." Com apenas um ponto e na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Inter vira a chave e foca na semifinal do Campeonato Gaúcho, na qual visita o Ypiranga, no domingo. Pela Série A, o próximo compromisso é na casa do Remo, dia 25, quando tentará deixar a penúltima posição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Interncional Corinthians Kayky COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 futebol Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12) 13.02.26 12h52 FUTEBOL Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3 13.02.26 12h43 Futebol Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo 13.02.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 13.02.26 7h00 futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 futebol Remo termina rodada da Série A fora da zona de rebaixamento pela primeira vez; veja a tabela Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada 13.02.26 9h46