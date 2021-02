Jornal francês pede renovação de Mbappé: "Não os deixe"

A grande atuação de Kylian Mbappé contra o Barcelona ainda é repercutida pela Europa. Nesta quinta-feira, o jornal francês "L'Équipe" destacou em sua capa a foto do camisa 7 do Paris Saint-Germain com os dizeres: "Não os deixe", uma alusão ao contrato do jogador, que se encerra em 2022.

VEJA A TABELA DA LIGUE 1O pedido desesperado do jornal pela renovação de Mbappé tem um motivo. Desejado pelo mercado internacional, o camisa 7 é o principal alvo do Real Madrid, que espera seu contrato encerrar para conseguir contratá-lo a custo zero.

O jornal "Le Parisien" destacou que o Paris Saint-Germain só liberaria Mbappé por 200 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão). O valor é irreal para qualquer clube após o cenário de pandemia.

Mbappé tem contrato com o PSG até 2022 e, caso opte por não renovar, no final do ano poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O clube francês corre para tentar convencer o jogador a permanecer.