Jornal diz que Reinier pode deixar o Borussia Dortmund e cita 'falta de esforço' do meia na Alemanha

Emprestado pelo Real Madrid ao Borussia Dortmund até o fim da temporada, o meia Reinier pode estar dando adeus ao clube alemão. De acordo com informações do jornal "Marca", da Espanha, o jogador, que completa 19 anos neste mês, não se adaptou na equipe aurinegra.

Notabilizado pelo trabalho com jovens jogadores, a expectativa era de que Reinier se desenvolvesse no Signal Iduna Park, mas o jornal espanhol citou uma "falta de esforço" do camisa 19. Além disso, a reportagem também admite dificuldades na adaptação do atleta no noroeste alemão.

- A relação entre Dortmund e Real Madrid é excelente. Nos bastidores, fala-se em falta de adaptação e também de uma falta de esforço, que não é o suficiente para o exigido na Bundesliga. Nem agora, com o técnico Edin Terzic, e nem antes, com Lucien Favre, Reinier teve a oportunidade de demonstrar que segue sendo o jogador que surgiu no Brasil e que fez o Real contratá-lo logo que completou 18 anos - disse o jornal.

O "Marca" afirmou que, apesar do mau momento, Reinier ainda não pediu para deixar o Borussia Dortmund, tampouco os alemães tenham conversado com o Real Madrid para encerrar o empréstimo. No entanto, o brasileiro deverá em breve expressar esta vontade, já que sua "situação é muito complicada no clube por ter passado a temporada toda praticamente sem jogar".

Por último, o portal ainda afirma que o Real Valladolid, da Espanha, monitora a situação e que o clube, que tem Ronaldo Fenômeno como um dos sócios, pode fazer uma proposta caso o atleta deixe o Borussia Dortmund.