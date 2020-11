Jon Jones persegue ladrão com espingarda para evitar roubo

Um dos melhores lutadores de MMA da história, Jon Jones divulgou uma situação inusitada no último domingo. Em vídeo divulgado em seu Instagram, o americano publicou a filmagem da câmera de segurança de sua casa, onde mostra um homem tentando roubar um dos carros de sua garagem. Além disso, na filmagem, o lutador aparece segurando uma espingarda para tentar intimidar o ladrão.

De acordo com as imagens, um homem aparece se aproximando dos veículos que estavam estacionados na residência de “Bones” nos Estados Unidos. Na descrição do vídeo, o lutador garantiu que não usou a arma e ainda afirmou que a pessoa teve “sorte” por ele ser “inteligente” ao ponto de não disparar. Além disso, perguntou aos seguidores o que eles fariam diante daquela situação.

– Acabei batendo na janela do lado do motorista desse cara com o cano da minha espingarda na noite passada. Da próxima vez que você tentar roubar alguém, certifique-se de ser rápido o suficiente para fugir dele. Ele tem sorte de eu ser inteligente o suficiente para não atirar em um homem enquanto ele está recuando. Pessoal, eu sei que os tempos estão ficando difíceis, mas sua vida não vale alguns bens materiais. O que você achou desse vídeo, o que você faria de diferente? – questionou o lutador.