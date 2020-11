Jogadores do Sub-20 do Corinthians protestam contra julgamento do caso Mari Ferrer

Os jogadores da equipe Sub-20 do Corinthians entraram em campo na tarde de hoje, quarta-feira (4), para enfrentar o Fluminense, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, e protestaram contra a decisão judicial que inocentou André Aranha no caso do estupro da jovem Mariana Ferrer.

Os atletas do Timão ergueram o braço, no momento da execução do hino nacional, para mostrar a letra "x" escrita na palma da mão. O gesto simboliza a luta contra a violência às mulheres.

O juiz Rudson Marcos, da 3ª Vara Criminal de Florianópolis, sentenciou a absolvição de André Aranha, empresário acusado de estupro por Mariana Ferrer, no ano de 2018, após a defesa do acusado e o Ministério Público alegarem que o homem não sabia que a vítima não estava com a sua capacidade plena de consentir.

Além dos garotos do Parque São Jorge, outros atletas mostraram a indignação, nas redes sociais, contra a decisão judicial. Em partida ontem (3), entre Internacional e Atlético Goianiense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o jogador Hyuri, do Dragão, também mostrou a mão com um "x" desenhado.

Entre ontem e hoje, Vasco, Cruzeiro, Corinthians, São Paulo e outros clubes brasileiros postaram a campanha "Estupro culposo não existe", em suas redes sociais, para endossar a repulsa contra a sentença e contra à violência sexual praticada contra as mulheres.