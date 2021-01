Jogador sofre entrada violenta e precisa ser levado ao hospital

Uma dividida deixou um buraco na canela do jogador do Ituzaingo, Brian Medina. Ele precisou ser levado para o hospital após sofrer uma entrada forte em uma partida no último sábado (23), contra o Real P, pela quarta divisão argentina.

A lesão do zagueiro de 27 anos aconteceu em uma dividida com o adversário Lucas Rios. No entanto, Medina demorou um pouco para sentir o machucado. O atleta só caiu quando viu a meia ensanguentada. Ele ainda discutiu com o árbitro, que estava próximo do lance, mas não deu amarelo para Rios. O zagueiro precisou ser levado para o hospital.

“Senti o golpe um tempo depois. Fui pressionar outro jogador e quando cheguei percebi minha canela estava latejando e minha meia estava cheia de sangue. Disse ao árbitro que a culpa era dele pois ele estava a dois metros da jogada”, disse Brian.

Ele disse, ainda, que recebeu pedido de desculpas de Rios: “Ele entrou em contato comigo à meia-noite e me disse que não foi intencional. Mas ele sabe o que está fazendo. Quando um jogador entre assim, ele sabe o que está fazendo. Não sei a intenção, mas estava errado”.