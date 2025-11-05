Jogador recebe apoio do Tottenham após ser ameaçado por agente com arma de fogo em Londres Estadão Conteúdo 05.11.25 10h28 O Tottenham está oferecendo apoio a Destiny Udogie e sua família após o jogador ter sido ameaçado com uma arma de fogo por um agente no norte de Londres. A Polícia Metropolitana abriu uma investigação após o incidente envolvendo o zagueiro italiano de 22 anos. "Temos oferecido apoio a Destiny e sua família desde o incidente e continuaremos a fazê-lo", disse o Tottenham em um comunicado. "Como se trata de uma questão legal, não podemos comentar mais nada", completou o clube em nota oficial. De acordo com informações do jornal britânico The Times, o agente já representou vários jogadores de elite e foi preso após o episódio, mas liberado depois de pagar a fiança. As autoridades cogitam a possibilidade de o pai do atleta também ter sofrido ameaças. Ainda de acordo com a publicação, o agente, cujo o nome não pode ser divulgado por razões legais, foi interrogado sobre denúncias de chantagem, condução sem habilitação e porte ilegal de arma. O caso relacionado ao jogador de 22 anos, e que já atuou por 22 vezes pela seleção italiana aconteceu em setembro. O periódico The Sun informou em sua edição que o atleta "foi alvo do ataque enquanto caminhava em uma rua movimentada de Londres". O motivo que pode ter desencadeado o incidente teria sido a desistência do atleta em continuar trabalhando com o agente, conforme relatado pelo noticioso Telegraph Sport. Destiny Udogie tem 22 anos e foi contratado pelo Tottenham em 2022. Campeão da da Liga Europa pela equipe inglesa, o defensor entrou em campo 75 vezes e marcou dois gols. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Tottenham apoio ameaça arma de fogo Destiny Udogie COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Alberto Maia lidera nova comissão e promete 'blindar' futebol do Paysandu em 2026 Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Maia detalhou as novas metas de organização e a dificuldade de jogar a Série C. 05.11.25 10h44 Carlos Ferreira Números atuais indicam acesso com 62 pontos 05.11.25 10h30 FUTEBOL Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série B 05.11.25 9h40 SÉRIE B Zagueiro Maurício Antônio deve deixar o Paysandu e acertar com o Guarani para 2026 Defensor de 33 anos tem negociações avançadas com o clube paulista e deve reforçar a equipe para a disputa da Série C do Brasileirão 04.11.25 18h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série B 05.11.25 9h40 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (05/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Argentina e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 05.11.25 7h00 FUTEBOL Real Madrid pretende vender Vini Jr. em janeiro após polêmica com Xabi Alonso, diz jornal Na última semana, Vini Jr. esbravejou contra Xabi Alonso ainda no gramado ao ser substituído no clássico contra o Barcelona 05.11.25 9h47 jogo de '6 pontos' Novorizontino perdeu só uma em casa na Série B, mas Remo está embalado fora de Belém O Leão vai embalado para vencer o Novorizontino e se aproximar do acesso à Série A e título da Série B. 04.11.25 22h02