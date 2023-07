Jogador profissional mais velho do mundo renova com time português para mais uma temporada

O jogador profissional mais velho do mundo acaba de renovar seu contrato com o Oliveirense, da segundona de Portugal. O anúncio de que o atacante Kazu Miura, de 56 anos, continuará no clube foi feito nesta terça-feira (11) através das redes sociais.

O atacante japonês disse que pretende continuar jogando até seus 60 anos de idade. Agora, ele está confirmado em mais uma temporada no Oliveirense.

[twitter1678708568826998784]

Na última temporada, Miura fez três partidas pelo clube português e se tornou o atleta mais velho a jogar profissionalmente. Em um dos jogos, ele se destacou como melhor desempenho da partida, na vitória de 4 a 3 sobre o Leixões, na última rodada.

Em 2012, o atacante se tornou o jogador mais velho a atuar em uma Copa do Mundo de Futsal. Curiosamente, Miura começou sua carreira no Brasil, no clube do Santos, em 1986. Com uma carreira consolidada no futebol do Japão, ele também já passou pelo Genoa, da Itália, e Dínamo de Zagreb, da Croácia.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)