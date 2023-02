Promessa da Seleção Brasileira, Gabriel Martinelli renova com o Arsenal em contrato de 'longo prazo'

O atacante Gabriel Martinelli renovou seu contrato com o Arsenal, da Inglaterra. O anúncio oficial foi feito nesta sexta-feira (3), nas redes sociais do clube londrino. O novo vínculo com os Gunners não teve o prazo revelado - oficialmente, só foi divulgado que o acordo é de "longo prazo" -, mas o jornal britânico "The Athletic" afirma que Martinelli permanecerá no time pelo menos até 2027.

"Já disse muitas vezes, amo tudo sobre o Arsenal. Amo a cidade, amo os companheiros, amo os torcedores. Eu amo o clube e vou dar o melhor por este clube", disse o garoto aos veículos oficiais do clube.

Na imagem de divulgação da assinatura do novo contrato o atacante aparece ao lado do técnico espanhol Mikel Arteta e do ex-volante e diretor brasileiro Edu Gaspar, que defendeu o Arsenal como jogador nos anos 2000 e foi dirigente do Corinthians e da Seleção Brasileira.

"É uma ótima notícia. Queremos construir todo o talento e juventude que temos no plantel", declarou Arteta.

Gabriel Martinelli, que tem apenas 21 anos, esteve disputando a Copa do Mundo no Catar junto com o restante dos comandados por Tite. Foram três jogos e nenhum gol marcado no Mundial disputado entre novembro e dezembro do ano passado.

Martinelli está em sua quarta temporada no Arsenal e preste a levantar seu segundo título. O clube de Londres lidera a Premier League, o Campeonato Inglês, cinco pontos à frente do Manchester City, o segundo colocado. Em 2019 o atacante foi campeão da Copa da Inglaterra. Até o momento ele acumula 111 jogos pelos Gunners, com 25 gols e 14 assistências.

No Brasil, a jovem promessa defendeu profissionalmente somente o Ituano, mas fez parte das categorias de base do Corinthians.

Assista todos os 25 gols de Martinelli no Arsenal até aqui: