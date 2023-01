Flamengo renova contrato com o atacante Pedro até dezembro de 2027

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (25) que renovou o contrato com o atacante Pedro, de 25 anos, até dezembro de 2027. O atacante é uma das peças-chave do elenco rubro-negro e foi o artilheiro da Libertadores de 2022, onde marcou 12 gols em 13 partidas.

No Flamengo desde 2020, quando veio emprestado do clube Fiorentina, da Itália, Pedro teve um começo tímido no clube, atingindo o seu auge em 2022, quando o técnico Dorival Júnior passou a utilizá-lo junto com o atacante Gabriel Barbosa no ataque do clube carioca.

Em 2022, Pedro jogou 59 partidas pelo Flamengo, marcando 29 gols e dando 10 assistências. O jogador foi destaque na Libertadores, conquistando o título com o rubro-negro e também o prêmio de artilheiro da competição. Em 2023, Pedro já jogou três vezes, marcando três gols e dando duas assistências.

O contrato do jogador que ia até 2025 foi renovado até dezembro de 2027. Nas redes sociais, o clube comemorou a renovação. Veja:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)