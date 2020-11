Jogador pega no pênis de outro e pode ser punido; veja

Durante uma partida da segunda divisão do futebol inglês, no sábado (21), uma cena inusitada chamou a atenção e acabou viralizando na web.

Darnell Fisher, do Preston, agarrou as partes íntimas de Callum Peterson, do Sheffield Wednesday duas vezes enquanto a partida estava paralisada por uma marcação. Veja:

Segundo o UOL, Peterson chegou a olhar para os lado para ver se alguém reparou no comportamento do rival. O The Sun informou que o caso será investigado e pode acabar em punição para Fisher.