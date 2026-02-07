Jogador do Sampaio Corrêa convulsiona em campo durante duelo com o Flamengo no Carioca Foi possível observar muitos jogadores orando Estadão Conteúdo 07.02.26 22h37 A partida entre Flamengo e Sampaio Corrêa, pela sexta rodada do Campeonato Carioca, foi paralisada nos primeiros minutos de jogo após o volante Alexandre Souza, do time de Saquarema, sofrer uma convulsão. Ele foi socorrido em campo e saiu do Maracanã consciente para ser encaminhado ao hospital Quinta Dor, na Zona Norte fluminense. O cronômetro marcava oito minutos de bola rolando quando o jogador de 24 anos desabou no meio de campo, situação que gerou apreensão nos atletas de ambos os times. Foi possível observar muitos jogadores orando. Apesar da tensão, a partida foi retomada após o volante deixar o campo. Alexandre voltou a jogar uma partida profissional de futebol no início deste ano, após sofrer um acidente de moto em janeiro de 2024. Sua volta ao gramado foi no dia 15 de janeiro, em partida contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. No acidente sofrido no ano passado, o volante foi atingido por um carro e correu o risco de ficar tetraplégico. Teve, inclusive que usar colar cervical durante o processo de recuperação. Foi necessária uma espera de um ano para que ele pudesse voltar a jogar. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Carioca Sampaio Corrêa Alexandre Souza COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 Futebol Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC 06.02.26 16h12 FUTEBOL Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro 06.02.26 15h29 Futebol Remo inicia a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores Bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com. 06.02.26 12h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 FUTEBOL Paysandu fecha com atacante que jogou a Série B do ano passado; saiba detalhes Papão fechou com o atacante Thayllon, de 24 anos, que estava no Atlético-GO neste ano 06.02.26 16h00 Campeonato Mineiro Atlético-MG x Athletic: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pelo Campeonato Mineiro Atlético-MG e Athletic-MG jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 17h30