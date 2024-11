Jogador do Barcelona leva 10 pontos no rosto após pancada na Champions

O zagueiro Pau Cubarsí, do Barcelona, foi atingido no rosto por um chute do atacante Uros Spajic durante a vitória da equipe Catalã sobre o Estrela Vermelha por 5 a 2, na Champions League, na última quarta-feira (6). O jogador precisou ser substituído e, após a partida, recebeu 10 pontos na região ferida.

O incidente ocorreu aos 18 minutos do segundo tempo. Após um cruzamento na área do Barcelona, o zagueiro tentou desviar a bola de cabeça, enquanto o atacante Uros Spajic buscou finalizar com o pé direito. Infelizmente, o defensor acabou se machucando e precisou ser substituído.



VEJA MAIS

Após a partida, o Barcelona divulgou imagens de Cubarsí, que ainda estava com o rosto ensanguentado, mas já havia recebido os pontos necessários. A expectativa é que ele não enfrente problemas para participar do próximo jogo da equipe contra a Real Sociedad, marcado para domingo.

Pau Cubarsí exibe rosto ferido após jogo pela Champions (Foto: Reprodução) Pau Cubarsí exibe rosto ferido após jogo pela Champions (Foto: Reprodução)

A conta oficial do clube publicou: "Tudo pelo Barcelona".

Pau Cubarsí exibe rosto ferido após jogo pela Champions (Foto: Reprodução)

Com essa vitória, o Barcelona se mantém na sexta posição na fase de grupos da Champions League, acumulando nove pontos em quatro partidas.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)