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João Fonseca ultrapassa Cerúndolo e se torna o sul-americano mais bem colocado da ATP

O carioca também ficou muito próximo de estabelecer um novo recorde pessoal, já que sua melhor colocação foi o 24º lugar, alcançado no fim da temporada passada

Estadão Conteúdo
fonte

João Fonseca (Reprodução / Instagram @rollandgarros)

A campanha de João Fonseca em Roland Garros trouxe reflexos imediatos na classificação mundial. Na atualização mais recente do ranking da ATP, divulgada nesta segunda-feira, o brasileiro subiu para a 25ª posição e assumiu o posto de tenista sul-americano mais bem colocado da lista.

A mudança ocorreu após Fonseca superar o argentino Francisco Cerúndolo, que até então liderava entre os representantes do continente. O carioca também ficou muito próximo de estabelecer um novo recorde pessoal, já que sua melhor colocação foi o 24º lugar, alcançado no fim da temporada passada.

O desempenho no saibro parisiense foi determinante para a ascensão. Ao chegar às quartas de final do Grand Slam francês, o brasileiro ampliou sua pontuação total para 1.735 pontos, a maior marca de sua trajetória profissional até aqui.

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Durante a campanha, Fonseca chamou atenção ao derrotar adversários de peso e confirmar sua evolução entre os principais nomes do circuito. A participação terminou diante do tcheco Jakub Mensik, mas consolidou o melhor resultado de um brasileiro em Roland Garros desde os tempos de Gustavo Kuerten.

O próximo desafio será a sequência de torneios na grama. Com compromissos programados antes de Wimbledon, Fonseca terá a oportunidade de defender poucos pontos nas próximas semanas, cenário que pode abrir caminho para novas subidas no ranking e até para a entrada no grupo dos 24 melhores do mundo.

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