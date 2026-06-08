João Fonseca ultrapassa Cerúndolo e se torna o sul-americano mais bem colocado da ATP O carioca também ficou muito próximo de estabelecer um novo recorde pessoal, já que sua melhor colocação foi o 24º lugar, alcançado no fim da temporada passada Estadão Conteúdo 08.06.26 12h22 João Fonseca (Reprodução / Instagram @rollandgarros) A campanha de João Fonseca em Roland Garros trouxe reflexos imediatos na classificação mundial. Na atualização mais recente do ranking da ATP, divulgada nesta segunda-feira, o brasileiro subiu para a 25ª posição e assumiu o posto de tenista sul-americano mais bem colocado da lista. A mudança ocorreu após Fonseca superar o argentino Francisco Cerúndolo, que até então liderava entre os representantes do continente. O carioca também ficou muito próximo de estabelecer um novo recorde pessoal, já que sua melhor colocação foi o 24º lugar, alcançado no fim da temporada passada. O desempenho no saibro parisiense foi determinante para a ascensão. Ao chegar às quartas de final do Grand Slam francês, o brasileiro ampliou sua pontuação total para 1.735 pontos, a maior marca de sua trajetória profissional até aqui. VEJA MAIS João Fonseca perde duelo geracional para Mensik e encerra campanha memorável em Roland Garros Desde 2004, quando Guga caiu para o argentino David Nalbandian, também em Roland Garros, um tenista do País não chegava às quartas de final masculinas em simples Quando João Fonseca volta a jogar em Roland Garros? O feito repete a campanha de Guga em 2004 e mantém as esperanças de um brasileiro na reta final do torneio francês Durante a campanha, Fonseca chamou atenção ao derrotar adversários de peso e confirmar sua evolução entre os principais nomes do circuito. A participação terminou diante do tcheco Jakub Mensik, mas consolidou o melhor resultado de um brasileiro em Roland Garros desde os tempos de Gustavo Kuerten. O próximo desafio será a sequência de torneios na grama. Com compromissos programados antes de Wimbledon, Fonseca terá a oportunidade de defender poucos pontos nas próximas semanas, cenário que pode abrir caminho para novas subidas no ranking e até para a entrada no grupo dos 24 melhores do mundo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis João Fonseca ranking COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Após o hexa da Copa Verde, Paysandu dá dois dias de folga ao elenco e foca na Série C Com o fim das competições paralelas, o Papão passa a ter apenas o Brasileiro no calendário 08.06.26 13h01 futebol Ricardo Gluck Paul fala sobre projeto de torneio internacional ligado à Copa Verde Presidente da FPF e vice-presidente da CBF afirmou que a entidade estuda a criação de uma competição entre países da Amazônia, mas proposta ainda está em fase inicial 08.06.26 12h14 futebol Presidente da FPF avalia reformulação da Copa Verde e afirma: ‘Acertou mais do que errou’ Ricardo Gluck Paul destacou o calendário definido, as transmissões e a maior visibilidade da competição como pontos positivos desta edição 08.06.26 10h56 futebol Executivo do Paysandu fala sobre possíveis saídas e reforços para a sequência da temporada Antes da final da Copa Verde, Marcelo Sant'Ana afirmou que o clube pretende promover chegadas e saídas de jogadores visando a disputa da Série C 07.06.26 17h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Ricardo Gluck Paul fala sobre projeto de torneio internacional ligado à Copa Verde Presidente da FPF e vice-presidente da CBF afirmou que a entidade estuda a criação de uma competição entre países da Amazônia, mas proposta ainda está em fase inicial 08.06.26 12h14 futebol Presidente da FPF avalia reformulação da Copa Verde e afirma: ‘Acertou mais do que errou’ Ricardo Gluck Paul destacou o calendário definido, as transmissões e a maior visibilidade da competição como pontos positivos desta edição 08.06.26 10h56 futebol Executivo do Paysandu fala sobre possíveis saídas e reforços para a sequência da temporada Antes da final da Copa Verde, Marcelo Sant'Ana afirmou que o clube pretende promover chegadas e saídas de jogadores visando a disputa da Série C 07.06.26 17h43 Futebol Artilheiro da final, Ítalo celebra título e boa fase no Paysandu O camisa 9 do Papão saiu do banco de reservas para fazer os gols que o Papão precisava para levantar a taça do hexacampeonato 07.06.26 22h04