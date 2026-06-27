João Fonseca tem dia e horário definidos para estrear em Wimbledon contra ex-Top 10 Estadão Conteúdo 27.06.26 18h02 João Fonseca já tem dia e horário para iniciar a sua caminhada no torneio de Wimbledon. Depois de chegar nas quartas de final de Roland Garros, ele tem pela frente a chance de buscar novamente uma boa campanha em um Grand Slam. O brasileiro entra em ação nesta segunda-feira, 29, no terceiro jogo da quadra 18, e enfrenta o espanhol Roberto Bautista, de 38 anos. O confronto está previsto para acontecer por volta das 11h. Em sua temporada de despedida do circuito profissional, seu rival ocupa atualmente a 163ª posição no ranking da ATP, mas já figurou no seleto grupo dos dez melhores. Cabeça de chave número 24, o jovem carioca tenta fazer um bom papel nesta temporada de grama (vem de um vice-campeonato de duplas no ATP 500 de Halle em parceria com Daniel Altmaier). "Primeira rodada difícil contra um jogador experiente, que já teve uma semifinal aqui e foi semifinalista em Queen´s na semana passada. Isso mostra que joga bem nesta superfície", afirmou João ao fazer uma análise de seu adversário. Este vai ser o primeiro encontro entre os dois. Bautista já ocupou a nona posição do ranking em 2019. No entanto, o momento do espanhol não é dos melhores, já que ele não vence uma partida de chave principal de Grand Slam desde o fim de 2024. Focado em fazer um bom papel neste Major, o brasileiro abriu mão de participar do ATP de Eastbourne, que inicialmente serviria como adaptação para chegar bem em Wimbledon, por causa de um desconforto no ombro. "Estou me sentindo bem dentro de quadra. Estou fazendo nons treinos e vou aproveitar isso para jogar um tênis bastante competitivo. É pensar em partida a partida, ponto a ponto", afirmou Fonseca que vai para s Esta será a sua terceira participação em Wimbledon, a segunda na chave principal. Em 2024, ele caiu na primeira rodada do quali. Já no ano passado, a história foi diferente. Ele venceu duas partidas e só foi eliminado na terceira fase, no confronto com o chileno Nicolas Jarry. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave TÊNIS/WIMBLEDON/JOÃO FONSECA COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES COPA 2026 Colombianos acreditam em vitória da seleção contra Portugal Encontro será às 20h30 (horário de Brasília) deste sábado (27), valendo a liderança do Grupo K 27.06.26 15h19 FUTEBOL Copa do Mundo: França vence Noruega com hat-trick de Dembélé e avança em primeiro Franceses encerram a fase de grupos com 100% de aproveitamento, enquanto a Noruega pode cruzar com a Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 26.06.26 18h18 Futebol No centro de Miami, futebol une imigrantes e turistas durante a Copa do Mundo Estrangeiros que vivem na cidade relatam o impacto do Mundial e compartilham suas torcidas para a competição 26.06.26 13h42 futebol Paysandu e Santa Cruz voltam a se enfrentar após cerca de cinco anos na Série C; relembre Último confronto entre as equipes aconteceu em 2021, ainda sem público na Curuzu, e terminou com vitória do Papão por 1 a 0 26.06.26 12h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES FLAMENGO NO PARÁ Ex-atacante paraense Roma se une a Petkovic e outros ídolos na inauguração de estádio no Pará Além deles, time ainda terá: Zé Roberto, Ibson, Toró, Ronaldo Angelim, Hernane Brocador, Leandro Ávila, Jorginho, Roma, Carlos Henrique, Wilson Gotardo, Marquinhos e Airton 27.06.26 12h50 Futebol Paysandu aposta na força da Curuzu para seguir na caça à liderança da Série C Papão recebe o Santa Cruz neste sábado de olho na ponta da tabela e defende invencibilidade histórica como mandante diante da equipe pernambucana 27.06.26 8h00 FUTEBOL Vaga na 3ª fase da Série D vale sonho do acesso e calendário para Águia e Tuna Luso em 2027 Clubes paraenses saíram em desvantagem no primeiro jogo contra os nordestinos e precisam reverter o placar para seguir na competição 27.06.26 9h00 COPA DO MUNDO Brasileiros nos EUA equilibram rotina de trabalho com a paixão pela Seleção na Copa do Mundo Imigrantes e turistas do Pará compartilham histórias de adaptação na terra do "soccer", os contrastes culturais do Texas e o planejamento familiar para acompanhar a Seleção Brasileira 27.06.26 12h40