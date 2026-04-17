João Fonseca projeta próximos passos e analisa queda em Munique: 'Poderia ter jogado melhor' Fonseca comentou as dificuldades enfrentadas durante o confronto e ressaltou a importância de seguir evoluindo diante de adversários de alto nível Estadão Conteúdo 17.04.26 17h06 João Fonseca (Instagram @joaoffonseca @bmw_open) O brasileiro João Fonseca avaliou de forma positiva sua participação no ATP 500 de Munique, mesmo após a eliminação nas quartas de final. Derrotado pelo norte-americano Ben Shelton por 2 sets a 1, o jovem de 19 anos destacou o nível de desempenho apresentado ao longo da semana, mas reconheceu pontos a melhorar. Em entrevista após a partida, Fonseca comentou as dificuldades enfrentadas durante o confronto e ressaltou a importância de seguir evoluindo diante de adversários de alto nível. "Foi uma boa semana. Eu venho jogando um bom nível de tênis, mas hoje as condições estavam mais rápidas com o calor e eu demorei um pouco para me adaptar. Depois fui mais pra frente, consegui fazer ele jogar mais pontos. Como ele não tem um estilo de jogo específico, é um cara difícil de enfrentar", iniciou o tenista. Apesar do equilíbrio do confronto, o brasileiro reconheceu que poderia ter apresentado um desempenho melhor, especialmente em momentos decisivos. "Foi um jogo duro, mas eu poderia ter jogado melhor, principalmente nos meus games de saque." Mesmo com a eliminação, Fonseca reforçou que tem conseguido competir em alto nível contra jogadores do topo do ranking, mas deixou claro que busca dar um passo além. "Venho fazendo boas partidas contra esses caras, mas quero estar ainda mais forte. É continuar evoluindo, repetir, treinar e melhorar", concluiu. Sem muito tempo para lamentar, Fonseca já muda o foco para a sequência da temporada. O brasileiro segue para a disputa do Masters 1000 de Madrid, que começa nos próximos dias e deve colocá-lo novamente diante de adversários de elite. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters 1000 de Munique João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu confirma venda de Pedro Henrique ao Flamengo; volante fica no Papão até o fim da Série C Diretoria do Paysandu também confirmou que o clube bicolor ficará com um percentual do jogador 17.04.26 14h50 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 futebol CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição 17.04.26 11h47 COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 futebol CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição 17.04.26 11h47 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 LUTO Oscar Schmidt morre aos 68 anos após passar mal Ex-jogador da seleção brasileira teve mal-estar e não resistiu após atendimento médico nesta sexta-feira (17) 17.04.26 16h45