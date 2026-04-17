João Fonseca projeta próximos passos e analisa queda em Munique: 'Poderia ter jogado melhor'

O brasileiro João Fonseca avaliou de forma positiva sua participação no ATP 500 de Munique, mesmo após a eliminação nas quartas de final. Derrotado pelo norte-americano Ben Shelton por 2 sets a 1, o jovem de 19 anos destacou o nível de desempenho apresentado ao longo da semana, mas reconheceu pontos a melhorar.

Em entrevista após a partida, Fonseca comentou as dificuldades enfrentadas durante o confronto e ressaltou a importância de seguir evoluindo diante de adversários de alto nível.

"Foi uma boa semana. Eu venho jogando um bom nível de tênis, mas hoje as condições estavam mais rápidas com o calor e eu demorei um pouco para me adaptar. Depois fui mais pra frente, consegui fazer ele jogar mais pontos. Como ele não tem um estilo de jogo específico, é um cara difícil de enfrentar", iniciou o tenista.

Apesar do equilíbrio do confronto, o brasileiro reconheceu que poderia ter apresentado um desempenho melhor, especialmente em momentos decisivos. "Foi um jogo duro, mas eu poderia ter jogado melhor, principalmente nos meus games de saque."

Mesmo com a eliminação, Fonseca reforçou que tem conseguido competir em alto nível contra jogadores do topo do ranking, mas deixou claro que busca dar um passo além. "Venho fazendo boas partidas contra esses caras, mas quero estar ainda mais forte. É continuar evoluindo, repetir, treinar e melhorar", concluiu.

Sem muito tempo para lamentar, Fonseca já muda o foco para a sequência da temporada. O brasileiro segue para a disputa do Masters 1000 de Madrid, que começa nos próximos dias e deve colocá-lo novamente diante de adversários de elite.