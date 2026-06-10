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Atleta da seleção brasileira de basquete relata mal-estar após corrida com motorista de aplicativo

Desconforto começou após o motorista negar o pedido para abrir uma das janelas do veículo durante o trajeto.

Gabrielle Borges
fonte

A corrida durou cerca de dez minutos, mas, de acordo com a atleta, os sintomas se intensificaram ao longo do percurso. (Reprodução/Terra)

A atleta da Seleção Brasileira de Basquete Vanessa Sassá usou as redes sociais para relatar um episódio de mal-estar durante uma corrida por aplicativo realizada em Brasília, no Distrito Federal, no último sábado (6). Segundo a jogadora, o desconforto começou após o motorista negar o pedido para abrir uma das janelas do veículo durante o trajeto.

Atualmente defendendo o Cerrado Basquete, Vanessa explicou que costuma sentir enjoos em viagens de carro e, por isso, solicitou a abertura do vidro para melhorar a ventilação dentro do automóvel. No entanto, o motorista informou que não poderia atender ao pedido porque o veículo havia recebido uma película nos vidros naquele mesmo dia.

A corrida durou cerca de dez minutos, mas, de acordo com a atleta, os sintomas se intensificaram ao longo do percurso. Ela relatou suor excessivo, forte sensação de enjoo e afirmou que chegou ao destino passando mal. Pouco depois de desembarcar, acabou vomitando.

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Vanessa contou ainda que optou por não interromper a viagem porque estava sozinha e temia que a situação se agravasse caso precisasse aguardar outro transporte na rua.

Desabafo

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a jogadora mostra que as manivelas das janelas estavam lacradas com um aviso orientando que os vidros permanecessem fechados por 48 horas após a aplicação da película. Nas imagens, o motorista explica que a abertura poderia comprometer o serviço realizado.

Após o episódio, Vanessa avaliou o motorista com uma estrela no aplicativo. Segundo ela, porém, não encontrou entre as opções disponíveis uma categoria que representasse adequadamente a situação vivida. Por esse motivo, entrou em contato com a Uber por meio das redes sociais para relatar o caso.

A jogadora destacou que sua intenção não era prejudicar o trabalhador, mas abrir um debate sobre a necessidade de informar previamente os passageiros sobre condições específicas dos veículos antes da aceitação da corrida.

Caso repercutiu nas redes sociais

O relato repercutiu nas redes sociais. Alguns usuários sugeriram que a atleta utilizasse medicamentos para enjoo. Em resposta às críticas, Vanessa argumentou que situações semelhantes podem afetar não apenas pessoas com sensibilidade a movimentos, mas também idosos, gestantes e passageiros com problemas respiratórios.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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