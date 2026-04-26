João Fonseca lamenta queda em Madrid e fala sobre ataque: 'Não conduzi da melhor maneira' Estadão Conteúdo 26.04.26 21h52 Depois de folgar na primeira rodada após vencer por W.O., João Fonseca se mostrou bastante decepcionado por perder neste domingo, dia 26, para Rafael Jódar no Masters 1000 de Madri. O promissor tenista brasileiro, inclusive, chegou a quebrar a própria raquete no decorrer do duelo. O jogo foi marcado por agressividade e quebras de saque. João Fonseca venceu o segundo set, mas perdeu o terceiro após quebrar a raquete. O rival espanhol venceu o duelo por 2 sets a 1, com parciais de de 7/6 (7/4), 6/4 e 6/1, em 2h07, e enfrentará o checo Vit Kopriva nas oitavas de final. "Foi um jogo difícil, com os dois jogando super bem desde o começo", avaliou o brasileiro. "Não joguei mal, mas poderia ter jogado melhor e ter tido melhor postura, ainda mais no 3º set quando eu estava melhor. Não conduzi da melhor maneira. Fiquei tentando me motivar mas já era tarde. Tem que seguir trabalhando." O duelo entre o brasileiro, 31º do mundo, e o tenista da casa, 42º, era muito aguardado por reunir duas estrelas em ascensão na Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Fonseca e Jódar, ambos com 19 anos, são os únicos tenistas abaixo de 20 entre os top 100 no ranking. São também os primeiros nascidos a partir de 2006 a conquistar títulos no circuito. Fonseca e Jódar protagonizaram evoluções meteóricas no ranking mundial. O brasileiro era o número 655 da ATP em fevereiro de 2023 e, um ano depois, conquistou seu primeiro título, em Buenos Aires, e subiu para a 68ª posição. Depois foi campeão na Basileia e tem o 24º lugar como melhor ranking da carreira, em novembro de 2025. Foi a primeira derrota de Fonseca para um adversário com pior ranking depois de quatro eliminações consecutivas para tenistas top 10. Ele havia caído diante de Jannik Sinner, então segundo do mundo, Carlos Alcaraz, líder do ranking, Alexander Zverev, terceiro, e Ben Shelton, sexto, em seus quatro últimos torneios. O próximo adversário de Jódar será o checo Vit Kopriva, 66º do ranking. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Madrid Open João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES esportes Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos 26.04.26 9h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe 25.04.26 21h41 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 Futebol Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu 26.04.26 8h00