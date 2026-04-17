João Fonseca faz jogo duro com Ben Shelton, mas amarga revés e se despede do ATP 500 de Munique Depois de ver frustrada a chance de buscar a sua terceira semifinal em torneio de ATP, ele centra o foco no Masters 1000 de Madrid Estadão Conteúdo 17.04.26 12h46 João Fonseca (Instagram @atptour) O brasileiro João Fonseca bem que tentou fazer frente ao americano Ben Shelton (6º) na manhã desta sexta-feira, mas não resistiu à intensidade do rival e acabou sendo derrotado por 2 sets 1, parciais de 6/3, 3/6 e 6/3 em 1h49 de jogo. Com a derrota, o jovem tenista carioca deu adeus ao objetivo de buscar uma vaga nas semifinais do ATP 500 de Munique. Considerado um dos destaques da nova geração, ele, porém, voltou a ser superado por um adversário de nível Top-10. Depois de vencer Andrey Rublev em edição do Australian Open, ele parou em Jack Draper, Taylor Fritz, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Depois de ver frustrada a chance de buscar a sua terceira semifinal em torneio de ATP, ele centra o foco no Masters 1000 de Madrid, onde será cabeça de chave em função das ausências de Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Classificado para as semifinais, Ben Shelton agora aguarda o vencedor do confronto entre o canadense Denis Shapovalov e o checo Alex Molcan para conhecer o seu próximo adversário na próxima etapa do torneio europeu. O início do jogo deu o tom do que viria pela frente. Ben Shelton iniciou sacando, mas encontrou um rival bastante focado e com devoluções seguras. Em um duelo bastante acirrado, o americano só conseguiu confirmar o seu serviço no primeiro game após cinco minutos de disputa. A partida seguiu equilibrada com os tenistas utilizando estratégias bem definidas. Enquanto o americano forçava bem o saque, Fonseca apostava na movimentação e na troca de bolas para tentar se impor em quadra. No oitavo game, porém, Ben Shelton obteve a primeira quebra e abriu 5 a 3. Com o serviço na mão, ele fez valer a sua categoria. Com quatro aces em todo o primeiro set (contra apenas um do brasileiro), ele definiu a parcial em 6/3 em 36 minutos e abriu vantagem contra João Fonseca nesta disputa por uma vaga nas semifinais da competição. O segundo set apresentou o mesmo enredo da primeira parcial com os dois competidores aproveitando bem os seus serviços para não dar vantagem na disputa. No oitavo game, indo bem para a rede e variando os golpes, Fonseca obteve a quebra e abriu 5 a 3. Confiante e com o saque na mão, o brasileiro forçou bem o jogo, criou dificuldades para Shelton e venceu o segundo set por 6/3 empatando o duelo. O terceiro set foi disputado ponto a ponto, mas com os dois competidores mais determinados e definir os games com mais agressividade. Em um jogo decidido nos detalhes, Shelton obteve a quebra no sexto game, abriu 4 a 2 e administrou a vantagem para definir o set em 6/3 e carimbar o passaporte para as semifinais da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP 500 de Munique João Fonseca Ben Shelton COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 futebol CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição 17.04.26 11h47 COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 FUTEBOL No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube 16.04.26 18h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 futebol CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição 17.04.26 11h47 NÚMEROS Do acesso histórico à frustração: Remo acumula tropeços e vê 2026 escapar do controle Eliminação precoce, derrota no clássico e campanha frágil na Série A expõem limites de um elenco que ainda busca se encontrar 16.04.26 19h14 FUTEBOL No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube 16.04.26 18h07