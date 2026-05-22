João Fonseca estreia em Roland Garros no domingo diante do francês Luka Pavlovic, 240º do mundo Caso João Fonseca confirme seu favoritismo, ele terá pela frente o vencedor de Dino Prizmic x Michael Zheng, em outro duelo com boas chances para o tenista 30º do mundo Estadão Conteúdo 22.05.26 14h41 João Fonseca (Instagram @atptour) João Fonseca vai ter a torcida francesa contra em sua estreia em Roland Garros. Em jogo agendado para este domingo (24) , ainda sem horário determinado, o brasileiro terá pela frente o local Luka Pavlovic, de 26 anos e apenas o 240º do mundo. Apesar de ter somado três boas vitórias no qualificatório - se garantiu na chave principal do Grand Slam francês com 6/2 e 6/4 sobre o norte-americano Blanch Dar nesta sexta-feira -, o oponente deve ser presa fácil para João Fonseca, recuperado de dores no pulso que o tiraram do ATP 500 de Hamburgo. Será um duelo inédito para João Fonseca, mas o francês não tem boas recordações de enfrentar um brasileiro. No dia 11 de maio, Pavlovic acabou eliminado por João Lucas Reis na estreia do Challenger de Zagreb. Será a estreia do francês em Grand Slans. Caso João Fonseca confirme seu favoritismo, ele terá pela frente o vencedor de Dino Prizmic x Michael Zheng, em outro duelo com boas chances para o tenista 30º do mundo. O primeiro duelo em tese "complicado" seria em possível encontro com Novak Djokovic pela terceira rodada. Antes de acabar o duelo final de Pavlovic no qualificatório, João Fonseca participou do dia de mídia de Roland Garros e garantiu que está plenamente recuperado do problema no punho e confiante para o Grand Slam. "Estou me sentindo muito melhor (em relação à lesão), não era nada tão sério a ponto de me preocupar", disse João Fonseca. "Eu só queria me recuperar plenamente e estou animado em voltar a Paris. Só quero sair da quadra sabendo que dei o meu melhor." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Roland Garros JOão Fonseca Luka Pavlovic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 Carlos Ferreira Remo é o 5° em disciplina na Serie A 22.05.26 14h14 futebol Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão 22.05.26 12h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão 22.05.26 12h05 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58 Futebol Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A 21.05.26 14h38