João Fonseca estreia em Roland Garros no domingo diante do francês Luka Pavlovic, 240º do mundo

João Fonseca vai ter a torcida francesa contra em sua estreia em Roland Garros. Em jogo agendado para este domingo (24) , ainda sem horário determinado, o brasileiro terá pela frente o local Luka Pavlovic, de 26 anos e apenas o 240º do mundo.

Apesar de ter somado três boas vitórias no qualificatório - se garantiu na chave principal do Grand Slam francês com 6/2 e 6/4 sobre o norte-americano Blanch Dar nesta sexta-feira -, o oponente deve ser presa fácil para João Fonseca, recuperado de dores no pulso que o tiraram do ATP 500 de Hamburgo.

Será um duelo inédito para João Fonseca, mas o francês não tem boas recordações de enfrentar um brasileiro. No dia 11 de maio, Pavlovic acabou eliminado por João Lucas Reis na estreia do Challenger de Zagreb.

Será a estreia do francês em Grand Slans. Caso João Fonseca confirme seu favoritismo, ele terá pela frente o vencedor de Dino Prizmic x Michael Zheng, em outro duelo com boas chances para o tenista 30º do mundo. O primeiro duelo em tese "complicado" seria em possível encontro com Novak Djokovic pela terceira rodada.

Antes de acabar o duelo final de Pavlovic no qualificatório, João Fonseca participou do dia de mídia de Roland Garros e garantiu que está plenamente recuperado do problema no punho e confiante para o Grand Slam.

"Estou me sentindo muito melhor (em relação à lesão), não era nada tão sério a ponto de me preocupar", disse João Fonseca. "Eu só queria me recuperar plenamente e estou animado em voltar a Paris. Só quero sair da quadra sabendo que dei o meu melhor."