João Fonseca estreia contra 61 do ranking no Masters de Roma e pode ter revanche contra Rublev

O jovem tenista brasileiro João Fonseca irá enfrentar o húngaro Fabian Maroszan, número 61 do ranking da ATP, na estreia do Masters 1000 de Roma. A definição da chave do torneio italiano ocorreu nesta segunda-feira.

A estreia de João Fonseca, número 65 do mundo, acontecerá na quarta ou quinta-feira dessa semana. Fabian Maroszan já alcançou alguns bons resultados essa temporada. O tenista húngaro chegou nas semifinais do ATP 500 de Munique e nas oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo.

Caso supere Fabian Maroszan, João Fonseca irá reencontrar um adversário de peso em seu segundo compromisso: o russo Andrey Rublev. O adversário, 16º cabeça de chave em Roma, está de bye na primeira rodada.

João Fonseca e Andrey Rublev se enfrentaram na primeira rodada do Aberto da Austrália dessa temporada. O tenista brasileiro, com uma grande atuação, venceu a disputa por 3 sets a 0, obtendo o primeiro triunfo da carreira em um Grand Slam.

A chave de João Fonseca em Roma ainda tem tenistas como Taylor Fritz, atual número 4 do ranking da ATP, e Jakub Mensik, que conquistou neste ano o Masters 1000 de Miami. O tenista carioca atuará em Roma pela primeira vez. O torneio italiano está previsto para terminar no dia 18 de maio.