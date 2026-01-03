Capa Jornal Amazônia
João Fonseca enfrenta Reilly Opelka na estreia do ATP 250 de Brisbane

O torneio começa na próxima segunda-feira (05)

Estadão Conteúdo

João Fonseca já conhece o adversário de sua estreia na temporada 2026. Após o sorteio realizado neste sábado, o brasileiro vai enfrentar o americano Reilly Opelka na primeira rodada do ATP 250 de Brisbane, na Austrália. O torneio começa na próxima segunda-feira, e a programação detalhada das partidas ainda será divulgada.

Atual número 24 do ranking mundial, Fonseca encara Opelka, de 28 anos, que ocupa a 52ª posição. Este será o primeiro confronto entre os dois no circuito profissional. O brasileiro, de 19 anos, entra na competição como o sexto cabeça de chave.

Em caso de vitória na estreia, João Fonseca enfrentará nas oitavas de final o vencedor do duelo entre o alemão Daniel Altmaier, número 46 do mundo, e um tenista vindo do qualifying. Um eventual avanço às quartas de final pode colocar o brasileiro frente a frente com Daniil Medvedev, atual 13º do ranking e principal favorito ao título em Brisbane.

A chave ainda reserva, em uma possível semifinal, o tcheco Jiri Lehecka, 18º do mundo. Do outro lado da chave, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina aparece como favorito para chegar à decisão. O número 14 do ranking já foi derrotado duas vezes por João Fonseca, incluindo a final do ATP 500 da Basileia, maior título da carreira do brasileiro até o momento.

Possível caminho de João Fonseca em Brisbane:

1ª rodada - Reilly Opelka (EUA, 52º) Oitavas de final - Daniel Altmaier (ALE, 46º) ou qualifier Quartas de final - Daniil Medvedev (RUS, 13º) Semifinal - Jiri Lehecka (TCH, 18º) Final - Alejandro Davidovich Fokina (ESP, 14º)

tênis

ATP de Brisbane

João Fonseca

Reilly Opelka
