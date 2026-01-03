João Fonseca enfrenta Reilly Opelka na estreia do ATP 250 de Brisbane O torneio começa na próxima segunda-feira (05) Estadão Conteúdo 03.01.26 9h52 João Fonseca já conhece o adversário de sua estreia na temporada 2026. Após o sorteio realizado neste sábado, o brasileiro vai enfrentar o americano Reilly Opelka na primeira rodada do ATP 250 de Brisbane, na Austrália. O torneio começa na próxima segunda-feira, e a programação detalhada das partidas ainda será divulgada. Atual número 24 do ranking mundial, Fonseca encara Opelka, de 28 anos, que ocupa a 52ª posição. Este será o primeiro confronto entre os dois no circuito profissional. O brasileiro, de 19 anos, entra na competição como o sexto cabeça de chave. Em caso de vitória na estreia, João Fonseca enfrentará nas oitavas de final o vencedor do duelo entre o alemão Daniel Altmaier, número 46 do mundo, e um tenista vindo do qualifying. Um eventual avanço às quartas de final pode colocar o brasileiro frente a frente com Daniil Medvedev, atual 13º do ranking e principal favorito ao título em Brisbane. A chave ainda reserva, em uma possível semifinal, o tcheco Jiri Lehecka, 18º do mundo. Do outro lado da chave, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina aparece como favorito para chegar à decisão. O número 14 do ranking já foi derrotado duas vezes por João Fonseca, incluindo a final do ATP 500 da Basileia, maior título da carreira do brasileiro até o momento. Possível caminho de João Fonseca em Brisbane: 1ª rodada - Reilly Opelka (EUA, 52º) Oitavas de final - Daniel Altmaier (ALE, 46º) ou qualifier Quartas de final - Daniil Medvedev (RUS, 13º) Semifinal - Jiri Lehecka (TCH, 18º) Final - Alejandro Davidovich Fokina (ESP, 14º) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP de Brisbane João Fonseca Reilly Opelka COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense 04.01.26 10h00 Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 Futebol Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão Jogador deu entrevista a um podcast do clube 02.01.26 19h53 Futebol Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 02.01.26 19h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais 04.01.26 8h00 FUTEBOL Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe' Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo 04.01.26 10h57 REFORÇO Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026 Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026 03.01.26 18h11