João Fonseca elimina húngaro e vai enfrentar Alcaraz no Miami Open Estadão Conteúdo 19.03.26 19h08 Agressividade e ótimos saques, como comprovam os 12 aces que somou nesta quinta-feira, ajudaram João Fonseca a superar o húngaro Fabian Maroszan, na primeira rodada do Miami Open. Ao vencer por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/2, o carioca de 19 anos se credenciou para a difícil missão de enfrentar Carlos Alcaraz, tenista número 1 do mundo, na segunda fase. Dessa forma, será a segunda vez em duas semanas que o carioca enfrenta um dos melhores do mundo. No dia 10 de março, encarou o italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking, e perdeu por 2 a 0, com ambos os sets decididos no tie-break. Os dois jogadores mostraram algumas semelhanças dentro de quadra, já que ambos passaram por momentos de nervosismo e reagiram ao sentimento apostando na força. O início da partida parecia mais favorável ao húngaro, que ficou perto de quebrar o saque do adversário depois de confirmar o primeiro serviço, mas encontrou um Fonseca forte mentalmente para não ceder. Foram cinco minutos de segundo game, com muita pressão sobre o brasileiro. Foi necessário, inclusive, salvar um break point. Em seguida, acertou dois aces para se livrar de vez da quebra, jogadas que deram muita confiança para a construção do resultado final do set, que, apesar de games mais duros, como o quinto, continuou com superioridade do carioca e terminou com vantagem de 6/4 para ele. No segundo set, Fonseca teve ótimo início e chegou a abrir 40 a 0 no serviço do adversário, mas permitiu a reação e perdeu a oportunidade de começar quebrando. A partir daí, passou a pecar no primeiro saque e sofreu com as devoluções de Maroszan. Sofreu a quebra no quarto game e viu o húngaro abrir 3/1. O carioca melhorou o saque em seu serviço seguinte, pontuando com aces para fechar rapidamente o sexto game. Maroszan, contudo, continuou agressivo e dominante para fechar o set em 6/3. O cenário mudou no terceiro set, no qual o domínio voltou para as mãos de Fonseca, que quebrou o húngaro logo no segundo game, manteve a vantagem e quebrou de novo no oitavo game para sair de quadra vencedor. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Miami Open João Fonseca Fabian Marozsan COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais 19.03.26 18h35 FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 Futebol Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile 19.03.26 14h50 futebol Com Remo e Paysandu confirmados, CBF define data para o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil Com jogos de ida e volta, confrontos e mandos serão definidos no evento 19.03.26 13h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã; Lance a Lance Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.03.26 7h00 REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23