João Fonseca é eliminado nas duplas no ATP de Halle; brasileiro estreia no simples na terça Estadão Conteúdo 14.06.26 14h11 O João Fonseca e o alemão Daniel Altmaier foram eliminados da chave de duplas do ATP 500 de Halle, na Alemanha, neste domingo, 14, após perderem para o americano Robert Galloway com o australiano John Peers por 2 a 0, com parciais de 5/7 e 2/6. O jogo era válido pela última rodada do qualificatório. A primeira parcial foi marcada pelo equilíbrio, com as duplas confirmando seus serviços. No entanto, no 12º game, Altmaier cometeu três duplas faltas e o set foi conquistado pelo americano e australiano por 7 a 5. Logo após a primeira parcial, a partida foi suspensa. Na volta, Fonseca e Altmaier abusaram dos erros, que foram aproveitados por Peers e Galloway. Com tranquilidade, o americano e o australiano venceram por 6 a 2 e fecharam a partida. Apesar da derrota nas duplas, o jovem brasileira ainda disputará a chave simples do torneio. Ele vai estrear contra o alemão Yannick Hanfmann, número 59 do mundo. A partida será disputada na próxima terça-feira, 15, mas ainda não tem horário definido. O ATP 500 de Halle abre a temporada da grama para Fonseca e faz parte da preparação do tenista para a disputa de Wimbledon, o próximo Grand Slam do calendário. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP de Halle JOão fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Preparador físico do Remo explica rotina de treinos dos jogadores no período de férias Diego Kami Mura falou com a equipe de O Liberal e afirmou que é necessário disciplina nas férias para não sofrer no retorno às atividades 14.06.26 8h00 Carlos Ferreira Leão e Papão têm diferentes critérios para os próprios títulos 14.06.26 8h00 Futebol Copa do Mundo começa, mas basquete domina o clima nos Estados Unidos Entre torcedores migrantes, comércio temático e pouco movimento nas ruas, o torneio ainda busca espaço no cotidiano americano. 14.06.26 8h00 FUTEBOL Após empate na estreia, lateral da Seleção cita recuperação de Neymar: 'vai nos ajudar muito' Douglas Santos 13.06.26 23h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu recebe a Inter de Limeira em confronto direto na parte de cima da Série C Separados por apenas dois pontos, Paysandu e Inter de Limeira se enfrentam neste domingo de olho na aproximação da liderança 14.06.26 8h00 FUTEBOL Preparador físico do Remo explica rotina de treinos dos jogadores no período de férias Diego Kami Mura falou com a equipe de O Liberal e afirmou que é necessário disciplina nas férias para não sofrer no retorno às atividades 14.06.26 8h00 FUTEBOL Ancelotti atribui empate do Brasil à ansiedade na estreia da Copa Técnico afirmou que a Seleção teve dificuldades no primeiro tempo contra o Marrocos, mas destacou melhora após o intervalo 13.06.26 22h50 copa do mundo Exclusivo: Denilson comenta a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 para O Liberal Denilson citou a ansiedade e nervosismo como um dos motivos do futebol apresentado pela seleção Brasileira diante do Marrocos 13.06.26 22h25