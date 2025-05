João Fonseca é anunciado na Laver Cup e se torna 1º brasileiro da história na competição

Nova estrela do esporte nacional, João Fonseca vai dar mais um passo em seu crescimento no mundo do tênis internacional. Nesta terça-feira, o jovem brasileiro foi anunciado para disputar a Laver Cup, torneio criado por Roger Federer e que costuma contar com alguns dos melhores do mundo a cada edição.

Com o anúncio, Fonseca se tornará o primeiro brasileiro a disputar a competição, criada em 2017 pelo ex-tenista suíço e pelo bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann. "Primeira participação. Nova geração", anunciou a Laver Cup, pelas redes sociais. "João Fonseca está pronto para trazer energia para sua estreia no Time Mundo em setembro."

O carioca de 18 anos foi convocado para integrar o time que reúne alguns dos principais tenistas do planeta para enfrentar o Time Europa. O torneio é uma disputa entre as duas equipes ao longo de um fim de semana sempre no mês de setembro. Os tenistas disputam jogos de simples e duplas durante a Laver Cup.

A edição deste ano será disputada em São Francisco, nos Estados Unidos. A sede do torneio se alterna entre cidades europeias e do restante do planeta - as últimas edições fora da Europa aconteceram nos EUA e no Canadá. Neste ano, o evento será realizado entre os dias 19 e 21 de setembro em quadra dura e coberta.

ELOGIOS DE AGASSI Pelas regras da Laver Cup, os jogadores de cada equipe são convocados pelos seus capitães. No caso do Time Mundo, o atual líder é o americano Andre Agassi, que não poupou elogios ao jovem brasileiro. Assim como Fonseca, Agassi fará sua estreia, na função de capitão do time mundial.

"João é o tipo de jovem talento que torna a Laver Cup tão especial. Ele é destemido, cheio de energia, tem um grande jogo e adora o grande palco. Seu desempenho nesta temporada me mostra que ele está pronto para isso. Tenho certeza de que ele se dará bem no ambiente da equipe e estou realmente ansioso para trabalhar com ele e conhecê-lo melhor", afirmou o ex-tenista, um das lendas do tênis americano.

Fonseca, por sua vez, agradeceu pela oportunidade. "Estou muito animado por ter sido selecionado para jogar pelo Time Mundo na Laver Cup. Assisti ao evento desde que era criança e sempre sonhei em jogar. Para agora estar em uma equipe com caras como Fritz, Paul e Shelton, e ser treinado por Andre Agassi, é simplesmente inacreditável! Vou dar tudo de mim."

Fonseca vai jogar ao lado dos americanos Taylor Fritz, Tommy Paul e Ben Shelton no Time Mundo. O Time Europa já conta com o alemão Alexander Zverev e o espanhol Carlos Alcaraz, atuais número dois e três do ranking mundial, além do dinamarquês Holger Rune. Novos convocados para as duas equipes serão anunciados nos próximos dias.

DERROTAS SEGUIDAS Às vésperas de Roland Garros, que começa no dia 25 deste mês, Fonseca vive momento difícil no circuito. Ele vem de três derrotas seguidas, algo que acontece pela primeira vez nesta temporada. O número 65 do mundo foi eliminado logo na estreia no Masters 1000 de Roma. Antes, caíra na primeira partida no Challenger de Estoril, em Portugal, e foi superado na segunda rodada no Masters de Madri.

Apesar dos poucos jogos disputados sobre saibro nesta época do ano, Fonseca e sua equipe decidiram manter o planejamento, sem disputar torneios nesta semana, a última antes do início do Grand Slam francês.