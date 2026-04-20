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João Fonseca conhece possíveis adversários no Madrid Open; veja caminho até a final

João Fonseca enfrentará o vencedor do duelo entre o belga Zizou Bergs (44º do mundo) e o croata Marin Cilic

Estadão Conteúdo

João Fonseca conheceu nesta segunda-feira, 20, seu caminho no Madrid Open, que será disputado a partir desta semana na capital espanhola. O brasileiro, listado entre os cabeças de chave por ser o 31º colocado no ranking da ATP, não precisará jogar na primeira rodada, saltando diretamente para a segunda fase.

Na estreia, que deve acontecer entre sexta-feira e sábado, João Fonseca enfrentará o vencedor do duelo entre o belga Zizou Bergs (44º do mundo) e o croata Marin Cilic, atual número 51 do mundo, mas que já esteve no Top 3.

Avançando, Fonseca pode encarar o australiano Alex de Minaur, oitavo melhor do ranking, ou o jovem talento espanhol Rafael Jódar, de 19 anos, que vem tendo ótimo desempenho no saibro e está na posição 42 do ranking.

O russo Andrey Rublev (12º) e o francês Arthur Rinderknech (26º), fregueses de Fonseca, são os mais bem cotados para enfrentar o brasileiro nas oitavas de final.

O líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, pode ser o adversário de João Fonseca nas quartas de final. Eles se enfrentaram recentemente em Indian Wells. O brasileiro forçou dois tie-breaks, mas acabou eliminado.

Se alcançar as semifinais, Fonseca pode reencontrar o norte-americano Ben Shelton (6º), seu algoz em Munique e campeão do torneio bávaro. Nesta fase, o brasileiro pode debutar contra um novo adversário, o italiano Lorenzo Musetti (9º).

Do outro lado da chave, os favoritos para chegar à final são o alemão Alexander Zverev (3º) e o canadense Félix Auger-Aliassime (6º).

O Madrid Open conta com dois importantes desfalques para o torneio de 2026: o espanhol Carlos Alcaraz, com uma lesão no punho, e o sérvio Novak Djokovic, com o ombro machucado, desistiram da disputa.

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