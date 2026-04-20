João Fonseca conhece possíveis adversários no Madrid Open; veja caminho até a final João Fonseca enfrentará o vencedor do duelo entre o belga Zizou Bergs (44º do mundo) e o croata Marin Cilic Estadão Conteúdo 20.04.26 10h17 João Fonseca conheceu nesta segunda-feira, 20, seu caminho no Madrid Open, que será disputado a partir desta semana na capital espanhola. O brasileiro, listado entre os cabeças de chave por ser o 31º colocado no ranking da ATP, não precisará jogar na primeira rodada, saltando diretamente para a segunda fase. Na estreia, que deve acontecer entre sexta-feira e sábado, João Fonseca enfrentará o vencedor do duelo entre o belga Zizou Bergs (44º do mundo) e o croata Marin Cilic, atual número 51 do mundo, mas que já esteve no Top 3. Avançando, Fonseca pode encarar o australiano Alex de Minaur, oitavo melhor do ranking, ou o jovem talento espanhol Rafael Jódar, de 19 anos, que vem tendo ótimo desempenho no saibro e está na posição 42 do ranking. O russo Andrey Rublev (12º) e o francês Arthur Rinderknech (26º), fregueses de Fonseca, são os mais bem cotados para enfrentar o brasileiro nas oitavas de final. O líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, pode ser o adversário de João Fonseca nas quartas de final. Eles se enfrentaram recentemente em Indian Wells. O brasileiro forçou dois tie-breaks, mas acabou eliminado. Se alcançar as semifinais, Fonseca pode reencontrar o norte-americano Ben Shelton (6º), seu algoz em Munique e campeão do torneio bávaro. Nesta fase, o brasileiro pode debutar contra um novo adversário, o italiano Lorenzo Musetti (9º). Do outro lado da chave, os favoritos para chegar à final são o alemão Alexander Zverev (3º) e o canadense Félix Auger-Aliassime (6º). O Madrid Open conta com dois importantes desfalques para o torneio de 2026: o espanhol Carlos Alcaraz, com uma lesão no punho, e o sérvio Novak Djokovic, com o ombro machucado, desistiram da disputa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters 1000 de Madrid João Fonseca chave COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 futebol Sem espaço no Remo, atacante Nico Ferreira pode deixar o clube Jogador não é relacionado desde a terceira rodada da Copa Norte e deve encerrar contrato com a equipe azulina antes do fim do empréstimo 21.04.26 14h18 futebol Bahia tem dois desfalques para duelo contra o Remo na Copa do Brasil Duelo entre o Leão Azul e o Esquadrão de Aço ocorre na quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em Salvador 21.04.26 12h35 FUTEBOL Meia do Remo sofre lesão grau 2 e desfalca o Leão Azul na Copa do Brasil e no Brasileirão O meia David Braga passou por exames e não joga pelo clube por pelo menos mais três semanas 20.04.26 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES programe-se! Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu? Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe 22.04.26 0h08 Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 TRISTEZA Irmã de Renato Gaúcho morre antes de Paysandu x Vasco O treinador não seguirá com o Vasco para o Rio de Janeiro após a partida 21.04.26 22h17