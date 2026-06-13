João Fonseca conhece adversário na estreia do ATP de Halle e pode enfrentar Zverev se vencer Torneio na Alemanha marca o início da temporada de grama para o número 25 do ranking; entenda os possíveis confrontos Estadão Conteúdo 13.06.26 11h36 João Fonseca (Instagram @rolandgarros) O tenista brasileiro João Fonseca, atual número 25 no ranking de simples da ATP, conheceu sua chave no ATP 500 de Halle, na Alemanha. Ele fará sua estreia contra o alemão Yannick Hanfmann, que ocupa a 59ª posição no mundo. A data e o horário da partida ainda não foram definidos para o torneio que começou neste sábado com as classificatórias. Caso o jovem brasileiro avance na competição, um possível confronto na segunda rodada seria contra outro alemão: Alexander Zverev, o número 3 do mundo. Zverev, atual campeão de Roland Garros, inicia sua participação no ATP de Halle enfrentando o checo Vit Kopriva, número 65 do ranking da ATP. O caminho de Fonseca pode se tornar ainda mais complicado nas quartas de final. Há uma possibilidade de o brasileiro ter como adversário o cazaque Alexander Bublik, que ocupa a 11ª posição no ranking mundial. Nomes como Ben Shelton (5º colocado) e Taylor Fritz (9º colocado), ambos norte-americanos, também estão do mesmo lado da chave e podem cruzar com Fonseca em uma eventual semifinal. Possíveis rivais na final e início da temporada na grama Do outro lado da chave do ATP 500 de Halle, esperando por uma possível decisão, estão tenistas de destaque no circuito. Entre eles, figuram o canadense Félix Auger-Aliassime, número 4 do mundo, e o russo Daniil Medvedev, que atualmente é o 8º colocado. Este torneio na Alemanha marca o início da temporada de João Fonseca na grama em 2026. No ano passado, o tenista brasileiro teve uma participação curta, sendo eliminado na primeira rodada após perder por 2 sets a 1 para o italiano Flavio Cobolli. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Joao Fonseca ATP Halle Zverev COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Chuteiras e outros equipamentos da Inglaterra são furtados antes de estreia na Copa, diz jornal O crime ocorreu enquanto a carga estava a caminho de West Palm Beach, na Flórida, para a base da seleção inglesa de futebol, a Swope Soccer Village, no Missouri, onde ficarão hospedados pelas próximas três semanas, no mínimo 13.06.26 9h31 ESPORTES Elenco da Seleção Brasileira vale quase o dobro que o de Marrocos, aponta pesquisa O levantamento mostra que a diferença entre as duas equipes é de € 430,4 milhões, o equivalente a cerca de R$ 2,75 bilhões 13.06.26 9h07 ESPORTES Jogador de Gana fica fora de estreia da seleção ao ter visto negado pelo Canadá; entenda meio-campista, que enfrenta cinco acusações de estupro e uma de agressão sexual, foi indiciado há cerca de um ano pela polícia do Reino Unido 13.06.26 8h10 FUTEBOL Campeão com o Remo, atacante marca 16 gols na temporada e é destaque na Indonésia Maxwell encerrou sua passagem pelo Persija como artilheiro da equipe 12.06.26 12h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Patrimônio do Remo ultrapassa R$ 280 milhões e coloca clube entre os maiores da Série A Crescimento financeiro impulsionado pelos acessos faz Leão Azul alcançar a oitava posição em ranking nacional 11.06.26 19h45 COPA DO MUNDO Onde assistir a Brasil x Marrocos em Belém? Veja locais com transmissão ao vivo da partida Espaços públicos e eventos da capital vão transmitir a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 12.06.26 23h28 ESPORTES Elenco da Seleção Brasileira vale quase o dobro que o de Marrocos, aponta pesquisa O levantamento mostra que a diferença entre as duas equipes é de € 430,4 milhões, o equivalente a cerca de R$ 2,75 bilhões 13.06.26 9h07 ESPORTES Chuteiras e outros equipamentos da Inglaterra são furtados antes de estreia na Copa, diz jornal O crime ocorreu enquanto a carga estava a caminho de West Palm Beach, na Flórida, para a base da seleção inglesa de futebol, a Swope Soccer Village, no Missouri, onde ficarão hospedados pelas próximas três semanas, no mínimo 13.06.26 9h31