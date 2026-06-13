João Fonseca conhece adversário na estreia do ATP de Halle e pode enfrentar Zverev se vencer

O tenista brasileiro João Fonseca, atual número 25 no ranking de simples da ATP, conheceu sua chave no ATP 500 de Halle, na Alemanha. Ele fará sua estreia contra o alemão Yannick Hanfmann, que ocupa a 59ª posição no mundo. A data e o horário da partida ainda não foram definidos para o torneio que começou neste sábado com as classificatórias.

Caso o jovem brasileiro avance na competição, um possível confronto na segunda rodada seria contra outro alemão: Alexander Zverev, o número 3 do mundo. Zverev, atual campeão de Roland Garros, inicia sua participação no ATP de Halle enfrentando o checo Vit Kopriva, número 65 do ranking da ATP.

O caminho de Fonseca pode se tornar ainda mais complicado nas quartas de final. Há uma possibilidade de o brasileiro ter como adversário o cazaque Alexander Bublik, que ocupa a 11ª posição no ranking mundial. Nomes como Ben Shelton (5º colocado) e Taylor Fritz (9º colocado), ambos norte-americanos, também estão do mesmo lado da chave e podem cruzar com Fonseca em uma eventual semifinal.

Possíveis rivais na final e início da temporada na grama

Do outro lado da chave do ATP 500 de Halle, esperando por uma possível decisão, estão tenistas de destaque no circuito. Entre eles, figuram o canadense Félix Auger-Aliassime, número 4 do mundo, e o russo Daniil Medvedev, que atualmente é o 8º colocado.

Este torneio na Alemanha marca o início da temporada de João Fonseca na grama em 2026. No ano passado, o tenista brasileiro teve uma participação curta, sendo eliminado na primeira rodada após perder por 2 sets a 1 para o italiano Flavio Cobolli.