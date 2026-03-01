Jesse Lingard desembarca no Brasil e fica perto de ser anunciado pelo Corinthians Estadão Conteúdo 01.03.26 10h37 Jesse Lingard já está no Brasil para dar sequência ao acerto com o Corinthians. O meia-atacante inglês desembarcou na manhã deste domingo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde passará por exames médicos antes de assinar contrato até o fim de 2026. Livre no mercado após deixar o FC Seoul, da Coreia do Sul, ao término da última temporada, ele firmou um pré-contrato no sábado e teve a viagem organizada pelo clube para concluir os trâmites. O acerto, divulgado inicialmente pela ESPN, envolve um contrato de um ano, com renovação por mais uma temporada em caso de cumprimento de metas, conforme apurou o Estadão. A tendência é que, se aprovado nos exames, o anúncio oficial seja feito na segunda-feira. Recepcionado pelo gerente de futebol Renan Bloise, Lingard falou brevemente ao chegar. Questionado sobre os motivos que o levaram a escolher o Corinthians, preferiu adiar a resposta. "Eu vou falar depois", disse. A contratação teve aval do técnico Dorival Júnior após aprovação do departamento de futebol. Aos 33 anos, Lingard construiu a maior parte da carreira no Manchester United, clube que defendeu por duas décadas, considerando as categorias de base e o período como profissional. O jogador também atuou por West Ham e Nottingham Forest, além de outras equipes inglesas. No United, foi companheiro de Memphis Depay entre 2015 e 2016. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Jesse Lingard COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Um título a ser decidido na atitude 01.03.26 8h00 futebol Invicto no Parazão, mas pressionado: Osorio chega ao Re-Pa sob desconfiança da torcida Treinador azulino ainda não caiu nas graças dos torcedores azulino e duelo contra o Paysandu pode ser a 'redenção' 01.03.26 8h00 MAIS ESPORTES All Star Rodas possui atletas e técnico convocados para a Seleção de basquete em cadeiras de rodas Referência na Região Norte, All Star Rodas emplaca convocações e visa Mundial e renovação na Seleção Brasileira 01.03.26 8h00 ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES CLÁSSICO Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações Clubes prometem entrega máxima nos dois últimos clássicos do ano 01.03.26 7h00 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 01.03.26 7h00 Futebol Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor 01.03.26 9h00