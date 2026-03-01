Jesse Lingard desembarca no Brasil e fica perto de ser anunciado pelo Corinthians

Jesse Lingard já está no Brasil para dar sequência ao acerto com o Corinthians. O meia-atacante inglês desembarcou na manhã deste domingo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde passará por exames médicos antes de assinar contrato até o fim de 2026.

Livre no mercado após deixar o FC Seoul, da Coreia do Sul, ao término da última temporada, ele firmou um pré-contrato no sábado e teve a viagem organizada pelo clube para concluir os trâmites. O acerto, divulgado inicialmente pela ESPN, envolve um contrato de um ano, com renovação por mais uma temporada em caso de cumprimento de metas, conforme apurou o Estadão.

A tendência é que, se aprovado nos exames, o anúncio oficial seja feito na segunda-feira. Recepcionado pelo gerente de futebol Renan Bloise, Lingard falou brevemente ao chegar. Questionado sobre os motivos que o levaram a escolher o Corinthians, preferiu adiar a resposta. "Eu vou falar depois", disse.

A contratação teve aval do técnico Dorival Júnior após aprovação do departamento de futebol. Aos 33 anos, Lingard construiu a maior parte da carreira no Manchester United, clube que defendeu por duas décadas, considerando as categorias de base e o período como profissional.

O jogador também atuou por West Ham e Nottingham Forest, além de outras equipes inglesas. No United, foi companheiro de Memphis Depay entre 2015 e 2016.