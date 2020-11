Japonesa de 117 anos vai carregar a tocha da Olimpíada de Tóquio

Kane Tanaka, pessoa mais velha do mundo, vai carregar a tocha da Olimpíada de Tóquio, que vai ser realizada em 2021 por conta da pandemia da Covid-19. A japonesa de 117 anos está na lista para o revezamento da chama olímpica em maio, quando vai ter 118 anos.

- Quando soubemos que ela iria conduzir a tocha, ficamos preocupados com o que poderia acontecer por causa da idade, mas estávamos nos preocupando com nada. Ficaremos felizes se as pessoas que a virem segurando a tocha e com boa aparência puderem pensar: "Há esperança em continuar vivendo – disse Eiji Tanaka, neto de Kane, ao jornal japonês "Kyushu News".

A participação dela na cerimônia não está totalmente confirmada. Tudo vai depender da sua condição física e das condições climáticas no dia. O revezamento está previsto para começar no dia 25 de março e seguir até a abertura das Olimpíadas, no dia 23 de julho de 2021.

RECORDE A SER BATIDO...Se Kane Tanaka carregar mesmo a tocha olímpica no ano que vem, a japonesa vai quebrar também o recorde. Aída Mendes, a Vovó Iaiá, que carregou o fogo dos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, tinha 107 anos, mas faleceu em abril deste ano, aos 110 anos.