Jamaica x Brasil na Copa Feminina: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Seleção

A partida Jamaica x Brasil pelas fases do Grupo F da Copa do Mundo Feminina será nesta quarta-feira (02/08), a partir das 7h, no estádio Melbourne Rectangular, na Austrália.

VEJA MAIS

Onde asssitir Brasil x Panamá ao vivo?

A partida será trnasmitida ao vivo pela TV Globo, CazéTV, FIFA+ e SporTV.

Escalação da Seleção Brasileira

Lelê;

Antônia,

Kathellen,

Rafaelle,

Tamires;

Ary Borges,

Kerolin,

Luana,

Adriana;

Marta

Ficha técnica Brasil x Panamá

Local: Melbourne Rectangular, na Austrália

Data e horário: 02 de agosto de 2023, às 7h (de Brasília)

Transmissão: Globo (com sinal aberto no ge e no Globoplay), sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e Fifa+ (streaming).