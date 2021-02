Ivan Moré grava programa no SBT, mas Silvio Santos dispensa jornalista e coloca filha no lugar

O jornalista Ivan Moré, que foi repórter e apresentador do 'Globo Esporte/SP', recebeu a oportunidade de gravar o programa piloto do novo produto matinal do SBT: o 'Vem Pra Cá', que vai concorrer com o 'Encontro', da apresentadora Fátima Bernardes, da Globo. O formato agradou, entretanto, Ivan foi cortado por Silvio Santos. A informação é da colunista do 'O Globo', Patricia Kogut.

Segundo a colunista, o produto foi aprovado pelo dono da emissora e irá ao ar a partir de março. No entanto, Silvio optou por dispensar Ivan, assim como a apresentadora Ticiana Villas Boas, que dividiria o programa com o jornalista. Para o lugar, o dono do baú mandou escalar a própria filha, Patrícia Abravanel.

Ainda segundo a colunista, a noticia da dispensa da dupla deixou a equipe do programa triste. O 'Vem Pra cá' vai dividir espaço com o jornalístico 'Primeiro Impacto' e ocupar o espaço do programa infantil de desenhos animados 'Bom Dia & Cia'.

Ivan Moré está fora da TV desde que saiu da Globo, em 2019, dando lugar no 'Globo Esporte' para Felipe Andreoli. O jornalista quase ganhou um programa esportivo na Record, mas problemas contratuais com a Globo impediram o acerto e a Record acabou desistindo do novo produto.

Posteriormente, o jornalista falou sobre a saída da Globo, o que aconteceu, em sua versão, com a negociação que tinha com a Record TV, e citou um projeto na Band, que também nunca saiu do papel.