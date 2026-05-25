Ituano x Botafogo-PB: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/05) pela Série C

Ituano x Botafogo-PB disputam hoje, segunda-feira (25/05), a 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Dr. Novelli Júnior, em Itu (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ituano x Botafogo-PB ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo canal do YouTube da SportyNet, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Ituano ocupa a quarta colocação da Série C, com 13 pontos conquistados, e chega embalado após duas vitórias consecutivas. O Galo de Itu venceu o Guarani por 3 a 1 na rodada passada e tenta manter o bom momento para seguir próximo da liderança da competição.

Já o Botafogo-PB vive situação delicada na tabela. O Belo aparece na 17ª posição, com apenas seis pontos, e tenta encerrar a sequência negativa para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe paraibana vem de cinco derrotas nas últimas partidas da Série C.

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Ituano x Botafogo-PB: prováveis escalações

Ituano: Wesley; Lucas Mota, Léo Coltro, Matheus Mancini, Marthã e Tiaguinho; Thassio, Kauan Richard e Xavier; Razera e Neto Berola. Técnico: Mazola Júnior.

Botafogo-PB: Luiz Daniel; Erick, Yan Souto, Octávio e Gustavo; Jhonata Varela, Igor Maduro e Dudu Nardini; Gabriel Tota, Felipe Azevedo e Rodolfo. Técnico: Marcelo Fernandes.

FICHA TÉCNICA

Ituano x Botafogo-PB

Série C do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Dr. Novelli Júnior, em Itu (SP)

Data/Horário: 25 de maio de 2026, às 20h