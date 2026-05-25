Ituano x Botafogo-PB: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/05) pela Série C Ituano e Botafogo-PB jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo Hannah Franco 25.05.26 19h00 Ituano e Botafogo-PB jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo (Divulgação/Botafogo-PB) Ituano x Botafogo-PB disputam hoje, segunda-feira (25/05), a 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Dr. Novelli Júnior, em Itu (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Ituano x Botafogo-PB ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo canal do YouTube da SportyNet, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Ituano ocupa a quarta colocação da Série C, com 13 pontos conquistados, e chega embalado após duas vitórias consecutivas. O Galo de Itu venceu o Guarani por 3 a 1 na rodada passada e tenta manter o bom momento para seguir próximo da liderança da competição. Já o Botafogo-PB vive situação delicada na tabela. O Belo aparece na 17ª posição, com apenas seis pontos, e tenta encerrar a sequência negativa para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe paraibana vem de cinco derrotas nas últimas partidas da Série C. VEJA MAIS Novorizontino vence duelo paulista contra o Botafogo e entra no G6 da Série B Botafogo-SP e Náutico empatam por 1 a 1 e estacionam na tabela da Série B Ituano x Botafogo-PB: prováveis escalações Ituano: Wesley; Lucas Mota, Léo Coltro, Matheus Mancini, Marthã e Tiaguinho; Thassio, Kauan Richard e Xavier; Razera e Neto Berola. Técnico: Mazola Júnior. Botafogo-PB: Luiz Daniel; Erick, Yan Souto, Octávio e Gustavo; Jhonata Varela, Igor Maduro e Dudu Nardini; Gabriel Tota, Felipe Azevedo e Rodolfo. Técnico: Marcelo Fernandes. FICHA TÉCNICA Ituano x Botafogo-PB Série C do Campeonato Brasileiro Local: Estádio Dr. Novelli Júnior, em Itu (SP) Data/Horário: 25 de maio de 2026, às 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave SÉRIE C BOTAFOGO-PB ITUANO COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Com Neymar e Rodrygo na arquibancada, Santos vence Cuenca e vai aos playoffs da Sul-Americana 26.05.26 23h52 Esporte Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos 26.05.26 22h37 Flamengo vence Cusco e aguarda definição da liderança geral da Copa Libertadores 26.05.26 23h47 experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36