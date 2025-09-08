Itália vence jogo caótico contra Israel, adia drama e mantém sonho de vaga direta na Copa Estadão Conteúdo 08.09.25 18h18 O drama que tem acompanhado a seleção italiana nas últimas eliminatórias voltou a dar as caras nesta segunda-feira, em Debrecen, na Hungria. Depois de ficar fora das duas últimas Copas do Mundo, a equipe italiana esteve a poucos minutos de viver outro pesadelo diante de Israel, mas venceu por 5 a 4, com um gol salvador de Sandro Tonali nos instantes finais. Com o resultado, a Itália chegou à terceira vitória consecutiva e assumiu a vice-liderança do Grupo I, com nove pontos, ultrapassando Israel no saldo. A Noruega segue líder com 12, e tudo indica que o confronto direto na última rodada será decisivo para definir quem garante vaga direta na Copa do Mundo de 2026 - e quem precisará encarar o drama da repescagem. O jogo foi uma montanha-russa de emoções. A equipe comandada por Gennaro Gattuso sabia que não podia vacilar em um grupo equilibrado, mas encontrou um adversário ousado, que não se intimidou em propor jogo e aproveitar os espaços deixados pela defesa italiana. O resultado poderia ter sido trágico: a Itália esteve duas vezes atrás no placar e, quando parecia ter o controle com dois gols de vantagem, viu Israel reagir e empatar no fim. O primeiro tempo mostrou um duelo aberto e imprevisível. Embora tivesse mais posse de bola, a Itália sofreu com as infiltrações e a troca de passes de Israel. O placar foi inaugurado com um gol contra de Locatelli, em jogada bem trabalhada pelos adversários. A equipe italiana só reagiu perto do intervalo, quando Moise Kean acertou um chute preciso de fora da área para empatar. A segunda etapa foi um vendaval ofensivo. Israel voltou a ficar na frente com uma jogada construída pela esquerda, mas a Itália respondeu de imediato, com Retegui aproveitando sobra na entrada da área para empatar. O gol incendiou a equipe, que virou em jogada trabalhada entre Di Lorenzo e Retegui, antes da finalização certeira do camisa 7. A vantagem aumentou com Raspadori completando assistência de Frattesi, após linda trama iniciada por Tonali. Parecia o golpe de misericórdia, mas a instabilidade defensiva voltou a castigar a Itália. Um cruzamento despretensioso da esquerda terminou com desvio contra a própria meta, diminuindo a diferença. Pouco depois, um lance aéreo trouxe o empate, com Israel aproveitando a segunda bola dentro da área e calando os italianos. Quando os fantasmas de 2018 e 2022 já rondavam Debrecen, Tonali, vestindo o número 8 que consagrou Gattuso, apareceu livre na entrada da área. Ele arriscou o chute, contou com um desvio e decretou a vitória italiana aos 45 minutos do segundo tempo. O volante correu em direção ao banco em êxtase, enquanto o técnico extravasava à beira do campo, ciente do peso daquele gol para manter viva a esperança de sua equipe. Além da tensão esportiva, a partida teve um componente simbólico. Israel atuou com uma braçadeira preta em homenagem às vítimas do atentado em Jerusalém, que deixou seis mortos. O jogo também carregava expectativa de protestos pelo contexto político e pelo fato de Israel ser uma seleção asiática disputando as eliminatórias europeias, mas a bola rolou sem incidentes. Confira os resultados do dia nas Eliminatórias Europeias: Grupo B Kosovo 2 x 0 Suécia Suíça 3 X 0 Eslovênia Grupo C Grécia 0 X 3 Dinamarca Belarus 0 X 2 Escócia GRUPO I Israel 4 x 5 Itália Grupo L Gibraltar 0 x 1 Ilhas Faroe Croácia 4 x 0 Montenegro 