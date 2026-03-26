Itália ganha da Irlanda do Norte e mantém vivo sonho de ir à Copa; Albânia, de Sylvinho, cai Estadão Conteúdo 26.03.26 20h08 A seleção italiana não teve facilidades para ganhar da Irlanda do Norte nesta quinta-feira, no Gewiss Stadium, em Bérgamo, na semifinal da repescagem europeia para a Copa do Mundo da América do Norte. Em uma noite inspirada de Tonali, os tetracampeões eliminaram os primeiros rivais por 2 a 0 e agora terão de ir a Sarajevo para definir com a Bósnia e Herzegovina - que eliminou País de Gales nos pênaltis - quem ficará com a vaga. A Albânia começou bem contra a Polônia, mas Lewandowski foi decisivo e ajudou a construir a virada por 2 a 1 e pôr fim ao sonho dos comandados do brasileiro Sylvinho. Será a primeira vez que o Brasil não terá um treinador na Copa. Os poloneses vão enfrentar a Suécia, que não teve dificuldades para eliminar a Ucrânia, vencendo por 3 a 1, com três gols do artilheiro Viktor Gyökeres. Jogando fora de casa, o Kosovo construiu uma virada impressionante contra a Eslováquia por 4 a 3. No jogo decisivo, vão medir forças com a favorita Turquia em Pristina. A Dinamarca furou o bloqueio da Macedônia do Norte e aplicou uma goleada por 4 a 0 e visitará, no confronto decisivo, a República Checa, que despachou a Irlanda nos pênaltis. Todos os jogos estão marcados para a próxima terça-feira, às 15h45. Ao longo do primeiro tempo, italianos e norte-irlandeses fizeram uma partida equilibrada. Quem esperava os visitantes recuados se surpreendeu. Mais ansiosos, os tetracampeões mundiais não conseguiam caprichar nos passes ou chegar perto do gol adversário com maior perigo. A atuação decepcionante da Itália foi ganhando ingredientes perversos. No segundo tempo, a Irlanda do Norte começou melhor até que os italianos acharam um contragolpe. A bola caiu no pé de Retegui, que perdeu uma chance impressionante mesmo frente a frente com o goleiro. No lance seguinte, os italianos passaram perto de marcar. Logo depois, a insistência surtiu efeito. Após jogada pela direita, a bola foi lançada na área, Retegui fez pressão na zaga norte-irlandesa, que afastou mal e deixou a bola viva, na meia-lua, para Tonali arrematar e colocar a Itália à frente, aos 11 minutos. Tonali viveu noite inspirada e deu uma assistência na medida para Moise Kean, que recebeu o passe pelo alto e chutou firme para ampliar a vantagem italiana em Bérgamo, aos 35 minutos. JOGOS ELETRIZANTES E COM MUITOS GOLS NA REPESCAGEM Com tantos jogos concomitantes, a repescagem ganhou contornos eletrizantes. A primeira seleção a abrir o marcador foi a Suécia que enfrentou a Ucrânia em Valência, na Espanha. Os suecos fizeram mais dois gols no segundo tempo, todos com Gyökeres, e puseram fim às chances dos ucranianos voltarem a um Mundial. Os ucranianos ainda descontaram no minuto final com Ponomarenko. A esperança de ter um treinador brasileiro na Copa parecia renovada pela consistente atuação albanesa em Varsóvia. Os comandados de Sylvinho largaram em vantagem após falha da zaga polonesa. Hoxha passou pela marcação, driblou o goleiro e fez o primeiro. Porém, no segundo tempo, Lewandowski, aos 18, empatou o duelo e Zielinski virou com um golaço, aos 28. Eslováquia e Kosovo não ficaram para trás em emoção em Bratislava. Os donos da casa inauguraram o placar com Valjent, mas logo os kosovares reagiram com Hodza. Os eslovacos terminaram a primeira etapa em vantagem, com 2 a 1 no placar, graça a um gol de Haraslin. Na volta do intervalo, o Kosovo buscou a virada. Asllani, Muslija e Hajrizi anotaram os gols kosovares. Strelec ainda tentou ajudar a Eslováquia no acréscimo, mas o placar já estava consolidado em 4 a 3. Dominante desde os primeiros minutos, os dinamarqueses demoraram para marcar um gol contra a Macedônia do Norte. Apenas aos quatro minutos do segundo tempo, Damsgaard fez o primeiro. Isaksen, o segundo e o terceiro, com um intervalo de um minuto entre eles (aos 13 e aos 14). Norgaard deu números finais ao jogo. PARTIDAS VÃO PARA OS PÊNALTIS Em Praga, República Checa e Irlanda protagonizaram um duelo animado. Os irlandeses abriram 2 a 0 e viram os checos descontarem. Tudo isso em 27 minutos. A emoção parecia que teria fim. Somente aos 41 minutos do segundo tempo, a rede voltou a balançar. Krejci deixou tudo igual para os checos e levou o jogo para a prorrogação, mas o marcador permaneceu inalterado. Nos pênaltis, os checos se classificaram com vitória por 4 a 3. Em Cardiff, Gales ficou zerado na primeira parte apesar de se postar melhor do que os bósnios. Na segunda etapa, os galeses anotaram o primeiro com Daniel James, aos 6 minutos. A Bósnia, no entanto, confiava em seu experiente artilheiro. Dzeko, de 40 anos, empatou aos 41 da segunda etapa. Com o 1 a 1, a partida foi para a prorrogação. Sem alteração no placar, os pênaltis decidiram o vencedor. A Bósnia começou perdendo sua penalidade, mas os galeses não conseguiram prevalecer e foram derrotados por 4 a 2. VEJA COMO FICARAM OS JOGOS DECISIVOS DA REPESCAGEM NA EUROPA Caminho A: Bósnia e Herzegovina x Itália Caminho B: Suécia x Polônia Caminho C: Kosovo x Turquia Caminho D: República Checa x Dinamarca Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Repescagem Itália Albânia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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