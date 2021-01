Irmãs esfaqueadas por irmão lutador do UFC perdoam ataque: 'Tentar dar a ele a ajuda que tanto precisa'

Atacadas a facadas pelo irmão Irwin Rivera, lutador do UFC, Lezlye e Kelly Rivera pregaram união em busca da recuperação do irmão. Lezlye fez uma postagem em uma rede social detalhando a situação vivida por Irwin, que se encontra detido em um manicômio judicial após ser preso na Flórida. Ela afirmou que Irwin vinha agindo de forma estranha, passando noites em claro e abandonando treinos e falou do comprometimento em ajudar o lutador.

Lezlye Rivera finalizou seu texto pedindo para que as pessoas continuem rezando para que Irwin se estabilize e afirmou que ela e a irmã o amam, estando 100% comprometidas a dar a ajuda que o lutador tanto precisa.

Veja abaixo o texto completo:

"Eu e Kelz estamos bem, e queremos esclarecer que não é conosco que as pessoas devem se preocupar. Nós amamos muito o nosso irmão, e qualquer um que conheça a nossa família sabe quanto todos nós nos amamos, o quanto significamos uns para os outros e quanto somos próximos. Tudo que desejamos é que ele receba a ajuda profissional de um especialista em saúde mental que ele desesperadamente precisa.

No último fim de semana meu irmão não estava agindo como ele mesmo. Não dormia ou falava da forma que o conhecíamos, além de perder totalmente o interesse nos seus treinos, que todos sabemos que é a razão pela qual ele vive. Isso me preocupou muito, e eu peguei um avião imediatamente para ver o que estava acontecendo com ele. Infelizmente o seu estado mental era muito pior do que poderíamos imaginar, mas antes que pudéssemos buscar ajuda, ele surtou. Não é fácil para mim ou para a minha família, mas peço que por favor mantenham meu irmão em suas preces, rezem para que ele se estabilize e volte para nós. Por alguma razão, nas últimas 24 horas a sua saúde mental o tornou alguém completamente irreconhecível. De novo, nós amamos nosso irmão e estamos 100% comprometidas em tentar dar a ele a ajuda que ele tanto precisa."

Postagem feita por Lezlye (Foto: Reprodução/Facebook)