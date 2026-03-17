Irã desiste de abandonar a Copa e abre negociação com a Fifa para mandar seus jogos no México

Após decretar que não estaria na Copa do Mundo de 2026, a seleção do Irã mudou de opinião e agora busca disputar o torneio. A equipe asiática iniciou negociações com a FIFA para mandar suas partidas no México, país que divide a organização da competição com o Canadá e os Estados Unidos.

A reviravolta sobre a participação na Copa do Mundo foi anunciada por meio das redes sociais. A embaixada do Irã no México comunicou nesta terça-feira, pela plataforma X (antigo Twitter), que o país ainda almeja competir no principal evento de futebol do planeta.

O comunicado, assinado por Mehdi Taj, presidente da Federação Iraniana de Futebol, reforça que a seleção iraniana “certamente não viajará para os Estados Unidos”, alegando que os norte-americanos não podem garantir a segurança dos atletas. Contudo, aponta uma solução encontrada para o impasse.

Mudança de planos e negociação

Em sua declaração, Taj afirmou: "Quando Trump (presidente dos Estados Unidos) declarou explicitamente que não pode garantir a segurança da equipe nacional iraniana, certamente não viajaremos para os Estados Unidos". Ele adicionou um complemento crucial: "Estamos negociando com a FIFA para que os jogos da Copa do Mundo do Irã sejam realizados no México."

Uma semana antes, Ahmad Donyamali, ministro dos Esportes do Irã, havia anunciado que o país não participaria da Copa do Mundo, visando preservar a segurança dos cidadãos iranianos. Este anúncio seguiu a declaração de Trump, que disse ser “inapropriado” que os jogadores participassem por sua própria segurança, apesar de serem “bem-vindos”.

Conflito e locais dos jogos

Os três jogos sorteados para o Irã na Copa do Mundo foram programados para estádios dos Estados Unidos. O país asiático vive um intenso conflito com os EUA, com mais de duas semanas de ataques. Pelo Grupo G, o Irã enfrentaria a Nova Zelândia (15 de junho) e a Bélgica (21 de junho), ambos em Inglewood, Califórnia, além do Egito (27 de junho), em Seattle.