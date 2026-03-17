Irã desiste de abandonar a Copa e abre negociação com a Fifa para mandar seus jogos no México A mudança de opinião em disputar a Copa do Mundo veio pelas redes sociais Estadão Conteúdo 17.03.26 9h12 Irã já soma 17 pontos a mais que a Coreia do Norte nas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo (Mohsen Davoudi/ Federação de Futebol da República Islâmica do Irã) Após decretar que não estaria na Copa do Mundo de 2026, a seleção do Irã mudou de opinião e agora busca disputar o torneio. A equipe asiática iniciou negociações com a FIFA para mandar suas partidas no México, país que divide a organização da competição com o Canadá e os Estados Unidos. A reviravolta sobre a participação na Copa do Mundo foi anunciada por meio das redes sociais. A embaixada do Irã no México comunicou nesta terça-feira, pela plataforma X (antigo Twitter), que o país ainda almeja competir no principal evento de futebol do planeta. O comunicado, assinado por Mehdi Taj, presidente da Federação Iraniana de Futebol, reforça que a seleção iraniana “certamente não viajará para os Estados Unidos”, alegando que os norte-americanos não podem garantir a segurança dos atletas. Contudo, aponta uma solução encontrada para o impasse. Mudança de planos e negociação Em sua declaração, Taj afirmou: "Quando Trump (presidente dos Estados Unidos) declarou explicitamente que não pode garantir a segurança da equipe nacional iraniana, certamente não viajaremos para os Estados Unidos". Ele adicionou um complemento crucial: "Estamos negociando com a FIFA para que os jogos da Copa do Mundo do Irã sejam realizados no México." Uma semana antes, Ahmad Donyamali, ministro dos Esportes do Irã, havia anunciado que o país não participaria da Copa do Mundo, visando preservar a segurança dos cidadãos iranianos. Este anúncio seguiu a declaração de Trump, que disse ser “inapropriado” que os jogadores participassem por sua própria segurança, apesar de serem “bem-vindos”. Conflito e locais dos jogos Os três jogos sorteados para o Irã na Copa do Mundo foram programados para estádios dos Estados Unidos. O país asiático vive um intenso conflito com os EUA, com mais de duas semanas de ataques. Pelo Grupo G, o Irã enfrentaria a Nova Zelândia (15 de junho) e a Bélgica (21 de junho), ambos em Inglewood, Califórnia, além do Egito (27 de junho), em Seattle. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Irã México Estados Unidos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo volta a enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão após 48 anos e tenta quebrar longo jejum Partida, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, ocorre na próxima quinta-feira (19), no Maracanã 17.03.26 11h52 futebol Tuna anuncia dispensas e acerta com atacante ex-Águia de Marabá para a Série D Clube promove mudanças no elenco após eliminação na Copa do Brasil e foca no Campeonato Brasileiro 17.03.26 10h17 futebol Remo se prepara em Curitiba para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão Equipe azulina permanece no Paraná após derrota para o Coritiba e faz preparação para o duelo da próxima quinta-feira (19) 16.03.26 12h52 FUTEBOL Contra o Remo, atacante Pedro pode alcançar marca histórica no Flamengo; saiba detalhes Atacante rubro-negro pode ultrapassa Gabigol e se tornar o maior artilheiro do clube no século XXI 16.03.26 12h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 17.03.26 7h00 Futebol Paysandu reencontra Portuguesa após quase 20 anos em duelo decisivo na Copa do Brasil Papão enfrenta a Lusa nesta terça-feira, no Canindé, valendo vaga na quinta fase e premiação de R$ 2 milhões 17.03.26 7h30 futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 FUTEBOL Irã desiste de abandonar a Copa e abre negociação com a Fifa para mandar seus jogos no México A mudança de opinião em disputar a Copa do Mundo veio pelas redes sociais 17.03.26 9h12