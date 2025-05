Ipswich x West Ham: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (25/05) pela Premier League

Ipswich x West Ham disputam hoje, domingo (25/05), a 38ª rodada da Premier League. O jogo ocorrerá às 12h (horário de Brasília), no Estádio Portman Road, em Ipswich, Suffolk. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Ipswich x West Ham ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Disney+, a partir das 12h (horário de Brasília)

Como as equipes chegam para o jogo?

O Ipswich Town ocupa atualmente a 19ª posição na tabela, com 22 pontos, e chega ao jogo após derrota por 2 a 0 para o Leicester City na última rodada. A equipe já está rebaixada e entra em campo apenas para cumprir tabela diante de sua torcida.

Já o West Ham vem de derrota por 2 a 1 para o Nottingham Forest e ocupa a 15ª colocação, com 40 pontos. A equipe londrina busca encerrar a temporada com uma vitória para amenizar uma campanha irregular. No último encontro entre as equipes, o West Ham venceu por 4 a 1.

Ipswich x West Ham: prováveis escalações

Ipswich Town: Alex Palmer; Axel Tuanzebe, Dara O’Shea, Jacob Greaves, Leif Davis; Sam Morsy, Jens Cajuste; Omari Hutchinson, Julio Enciso, Jack Clarke; George Hirst.

West Ham: Alphonse Aréola; Jean-Clair Todibo, Max Kilman, Aaron Cresswell; James Ward-Prowse, Guido Rodríguez, Vladimír Coufal, Aaron Wan-Bissaka, Tomás Soucek; Jarrod Bowen, Mohammed Kudus.

FICHA TÉCNICA

Ipswich x West

Campeonato Inglês

Local: Estádio Portman Road, em Ipswich, Suffolk

Data/Horário: domingo, 25 de maio de 2025, às 12h (de Brasília)